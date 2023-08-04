İskenderun'a 60 milyon avroluk fabrika

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedelerin barınması amacıyla 213 konteynerlik İGSAŞ Yaşam Kent’inin kurulumunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ), bölgenin tekrar eski haline gelmesi ve iş imkanları sağlanması için İskenderun'a fabrika açacak. Yıllık 250 bin ton kapasitelik kompoze gübre fabrikasının, bölgenin sanayisine ve tarımına da büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, 60 milyon avroluk yatırımla hayata geçecek tesisin 2024'ün sonunda üretime başlayacağını söyledi.

300 KİŞİLİK ÇALIŞMA EKİBİ KURULACAK

Ünal, “Fabrikada 100’e yakın kişi istihdam edilecek. Beraberinde farklı alanlarda da yeni iş imkanlarının oluşmasıyla sayının 1.000 civarında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ünal, şantiye aşamasında da farklı periyotlarda 250-300 kişilik bir çalışma ekibi kurulacağını belirtti.

BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAĞIZ

Ünal, yönetim kurulunun kararının ardından hemen kamu kurumlarıyla görüşmelere başladıklarını, ilgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin koordinasyonunda yatırımla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı. İlkay Ünal, yeni fabrikanın hem yapım aşaması hem de üretime geçmesinin bölgenin ekonomisini canlandıracağının altını çizerek, şunları kaydetti: “Biz, şirket olarak yatırım süreciyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bölgedeki diğer yatırımcıların da önünü açtığımıza inanıyoruz. Bu yatırımın moral motivasyon anlamında büyük bir desteği olacağını söyleyebiliriz. Bu proje, Hatay halkı için de yeni bir istihdam alanı oluşturacak.”

İlkay Ünal

Deprem yönetmeliğine uygun

Fabrikanın yapılacağı alanda deprem riski ile ilgili çalışmalarda çok titiz davranacaklarını belirten Ünal, “Tesisin yapılacağı bölge, depremi en sert yaşayan yerlerden biri. Bu denli yıkıcı bir etki sonrası çok uzun yıllar büyük depremlerin beklenmediğini biliyoruz. Buna rağmen elimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED olumlu raporu olmasına karşın, yatırımın her aşamasında zemine yönelik tüm etütler tekrar yaptırılacak ve yatırım esnasında da deprem yönetmeliğine ve diğer tüm ilgili regülasyonlara uyumlu bir proje hayata geçirilecek” dedi.







