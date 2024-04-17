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Ekonomi

İŞKUR hibe destekleri yükseltildi: Bakan Işıkhan müjdeyi duyurdu

İŞKUR kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğini artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni destek ödemeleri tablosunu paylaştı.

Pınar Görgü
10:52 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği artırıldı
Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinin 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlülere verilen hibe desteğinin ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.


Hibe desteği ne kadar olacak?

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL'den 400 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL'den 300 bin TL'ye, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltiyoruz"
dedi.





#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
#hibe desteği
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