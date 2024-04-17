İŞKUR hibe destekleri yükseltildi: Bakan Işıkhan müjdeyi duyurdu

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği artırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinin 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlülere verilen hibe desteğinin ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Hibe desteği ne kadar olacak?
Hibe desteği ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL'den 400 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL'den 300 bin TL'ye, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltiyoruz"
dedi.
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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31 dakika önce