İşlenmeyen araziler tarıma kazandırılıyor

Programla birlikte özellikle işlenmeyen tarım arazileri ile nadasa bırakılan alanlarda üretimin artırılması hedefleniyor. Çiftçiler, kooperatifler ve üretici birlikleri hazırlayacakları projelerle destekten yararlanabilecek. Program kapsamında hazırlanacak projelerde toplam proje bedelinin en fazla yüzde 75’i devlet tarafından hibe olarak karşılanabilecek. Destekler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bitkisel üretimi geliştirme projeleri için ayrılan bütçeden karşılanacak.

Yeni düzenleme ile özellikle iklim değişikliğine uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimi öncelikli olarak desteklenecek. Ayrıca bazı bölgelerde katma değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesine yönelik projelere de teşvik sağlanacak. Doğal olarak yetişen bazı bitki türlerinde aşılama veya çeşit değişimi gibi yöntemlerle verimin artırılmasına yönelik çalışmalar da program kapsamına dahil edilecek. Destek programından çiftçiler, kooperatifler ve üretici birlikleri yararlanabilecek. Ancak kamu kurumları ile kamu ortaklı kuruluşlar destek kapsamı dışında tutulacak. Uygulama 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı arazi için iki yıl üst üste destek verilmeyecek. Ayrıca aynı yatırım için başka bir kamu kurumundan hibe alınmış olması durumunda destek sağlanmayacak.