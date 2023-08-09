İşletmeler KOSGEB desteğiyle işi büyütüyor

KOBİ’ler, ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarıyla küresel ekonomiyi canlı tutan önemli aktörler olarak öne çıkıyor. Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre, KOBİ’ler dünya genelindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, ekonomik büyümede önemli rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve Ar-Ge harcamasının 3’te 1’ini, cironun yüzde 43’lük bölümünü KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71’i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.





YIL SONUNA KADAR 6,8 MİLYAR LİRA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkânları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim ve ihracatına katkı sağlıyor. Başkanlığın 2,37 milyar lira olan bütçesi, geçen yıl Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ’lerin istihdamına yönelik finansman desteğiyle 10,58 milyar lira olarak güncellendi. Bunun 10,22 milyar lirası KOBİ’lere aktarıldı. Bu yıl ise 4,47 milyar lira olarak öngörülen bütçe 6,85 milyar lira olarak revize edildi. Bu kaynağın yıl sonuna kadar girişimcilere aktarılması hedefleniyor.





FİRMALAR HEM ÜRETİMİ HEM İSTİHDAMI ARTIRIYOR

KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücü ve ekonomideki paylarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 2 milyon 960 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İş Birliği Destek Programı ile 10 milyon liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Gelişim Destek Programı ile KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelere 2 milyon liraya kadar destekleme yapılıyor. KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında da KOBİ’lere, finansman üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam, amacıyla 2,5 milyon liraya kadar destek sunuluyor.



