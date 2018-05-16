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Ekonomiİsrail ile anlaşma iddiasına yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanlığı'ndan İsrail iddiasına yalanlama

İsrail ile anlaşma iddiasına yalanlama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İsrail ile enerji alanında anlaşma imzaladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamıyla asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köklerinden koparak, Türkiye aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın İsrail ile enerjide anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.''

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