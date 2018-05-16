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EkonomiYüzde 20 indirim yapılacak 150 proje açıklandı
EMLAK

​Konutta yüzde 20 indirim yapılacak 150 proje açıklandı

Yüzde 20 indirim yapılacak 150 proje açıklandı

KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma dün, 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacaklarını duyurmasının ardından firmaların indirim yapacağı 150 projenin ismi duyuruldu.

Yeni Şafak
Konut proje
Konut proje

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan yüzde 0,98 faiz oranı kampanyasına konut sektöründen de destek geldi. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma dün, 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacaklarını duyurdular.

Peşinat oranının da yüzde 5'e çekildiği kampanyada 781 bin liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98 ‘lik faizle bankadan 500 bin TL’lik kredi ile alındığında fiyatı 977 bin TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1,16 faizle alınsaydı fiyatı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti.

Bugün GYODER'in resmi internet sitesinden kampanyaya katılan projeler açıklandı. İşte kampanyaya katılan şirketler ve katılım gösterdikleri projeleri:

Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453
Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis
Akzirve: Akzirve Topkapı
AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel
Ant Yapı: Antasya, Antteras
Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4 Arven: Kasr-ı Arven
Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central
Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)
Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy
Çalık Gayrimenkul: Taksim 360
Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon
Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country
DKY İnşaat: Lokum Manzara
Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir
EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler
Garanti Koza: Kozapark
Gedizler: Ev’re 1, Ev’re 2
Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent
Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları
Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3 İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul
Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence Kütahya Seramik: NG Residence
Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde
NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli
Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara
Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe
Polatyol: Eston Şehir Koru
Roya Yapı: Roya Nova
Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity
Bursa Solid İnşaat: Trendist Ataşehir
Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları
Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir
Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.
Torunlar: 5. Levent, Torun Center Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul 24 Gayrimenkul: Marina 24

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