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EkonomiŞimşek Seçimden sonra çok daha iyileşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şimşek: Seçimden sonra çok daha iyileşecek

Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrasında Merkez Bankası'ndan sözlü müdahale açıklaması ve Ankara'da sürpriz ikinci ekonomi toplantısı yapılacağı bilgisinin ardından bir açıklama da

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Yeni Şafak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevesine bağlı olduklarını ve politika bileşiminin seçimlerden sonra "çok daha" iyileşeceğini ifade etti.

Merkez Bankası'ndan dolara sözlü müdahale
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dolara sözlü müdahale

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Sonunda politik pragmatizmin üstün geleceğini umuyor ve buna inanıyorum. Kurallara dayalı piyasa ekonomisi ilerisi için tek makul seçenektir. Bu bağlamda sağlam, ihtiyatlı politika çerçevesine bağlıyız. Politika bileşimi seçimlerden sonra büyük ihtimalle çok daha iyileşecektir" dedi.

Sürpriz ikinci ekonomi toplantısı
EKONOMİ
Sürpriz ikinci ekonomi toplantısı

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