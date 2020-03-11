İşsizliğin ilacı mesleki eğitim

Son dönemde koronavirüs tehdidi, Rusya ile gerilim ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bu yıl sonu için dünya ticaretinde belirleyici olması bekleniyor. Öte taraftan Türkiye ekonomisi, 2019 yılının son çeyreğinde yüksek işsizlik ve enflasyona rağmen yüzde 6 büyüdü. Kocaeli de bu büyümede önemli rol oynayan lokomotif kentlerin başında geliyor. Şehir yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük. Kentin Türkiye imalat sanayiine sağladığı katkı yüzde 13. Türkiye’nin araç üretiminin yüzde 39’u burada. Şehrin Türkiye kimya sanayiindeki payı yüzde 27, metal sanayindeki payı da yüzde 19 civarında.

İYİLEŞME OLMASINA RAĞMEN AÇIK VAR

Ayhan Zeytinoğlu

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2019 yılında kaydolan açıktaki işçi sayısı 91 bin 592 kişi iken işe yerleştirilenlerin sayısı 65 bin 767. Bunun yanında sistemde 85 bin 970 kayıtlı işsiz olduğunu kaydeden Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şunları söyledi: “İlde, her ne kadar talep karşılanmasa da işe yerleşme oranlarında yıllar itibariyle iyileşme var. Ancak hala iş açığı devam ediyor. Burada da esas çözümün mesleki eğitim olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda çeşitli projeler yürüyoruz.” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan ve 2008 yılından itibaren odaların koordinatörlüğünde yürütülen, toplamda 30 icra kurulu üyesinden oluşan Kocaeli Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları olduğunu bildiren Zeytinoğlu, “Bu kurul, girişimcilik konusunda genel politikalar geliştirir ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunur” diye konuştu. Aynı zamanda girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde mentorlük yapıldığını anlatan Zeytinoğlu, “Bunların yanında ülkemizdeki girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlenmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ederek, kariyer geliştirme fırsatları yaratma konusunda da destek sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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DIŞ TİCARETİN %18,5’İNİ TEK BAŞINA KARŞILADI

Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılında şehirden 29 milyar 12 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini hatırlatarak, “Kocaeli bu performansıyla Türkiye genelinde İstanbul’dan sonra en yüksek ihracat yapan il konumunda. İthalat ise 40 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre Kocaeli’den ihracat yüzde 1,6 artarken ithalat yüzde 17 azaldı. 69,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ilimiz Türkiye dış ticaretinin yüzde 18,5’ini tek başına karşıladı” bilgisini paylaştı.

KÜRESEL TİCARET BELİRLEYİCİ OLACAK

Kocaeli ihracatındaki artışın geçtiğimiz yıllarda yüzde 20’lerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Zeytinoğlu, “2019 yılında, 2018’e göre ihracat artışı yüzde 1,6 ile sınırlı kaldı. 2020 yılı için dünya ticaretindeki gelişmeler öncelikli belirleyici olacaktır. Çin’de ortaya çıkan korona virüsü salgını, Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik gerilimlerle ortaya çıkan belirsizlikler ve Brexit, 2020 yılı başında gündemde yer tutan gelişmelerdi. Korona virüsünün etkilerinin Çin ile ticaret yapan ülkelerde zorluklara neden olacağı tahmin ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİ’DE 4 MİLYARLIK YATIRIMLA 4.899 KİŞİYE İŞ

2019’da Kocaeli’de 32’si yabancı sermayeli, toplam 208 yatırım gerçekleşti. Bu rakamın Türkiye genelinin yüzde 3,7’sini karşıladığını aktaran KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bu yatırımlar 4 milyar 654 milyon TL sermayeli olurken 4 bin 899 istihdam yarattı” diye konuştu. Zeytinoğlu, Merkez Bankası’nın faizi düşürdüğünü anımsatarak, “Faizlerin düşmesi de yatırımların önünü açacak olumlu bir gelişme” dedi.