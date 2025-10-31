İstanbul Finans Merkezi'ne uluslararası arenadan 4 ödül

Türkiye’nin stratejik projeleri arasında yer alan İstanbul Finans Merkezi (İFM), Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Property Awards) 4 kategoride ödül aldı.
Yerli ve yabancı, finansal olan ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan İFM, Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkarken bu ödüllerle birlikte yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler, tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik kriterleri, kullanıcı deneyimi ve mimari mükemmellik açısından titizlikle incelendi.
Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olarak sektördeki en yüksek başarı seviyelerini ödüllendirirken Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Kanada, Birleşik Krallık ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde verilen ödüller, gayrimenkul sektöründe mükemmelliğin küresel göstergesi olarak kabul ediliyor.
"İstanbul Finans Merkezi iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Finans Merkezi Global Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet İhsan Erdem, İFM'nin Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirecek, uluslararası piyasalara entegre, sürdürülebilir ve inovatif bir ekosistem sunmayı hedefleyen öncü bir proje olduğuna dikkati çekti.
Erdem, şu ifadeleri kullandı: