Ekonomi İstanbul hak ettiği değerde değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul hak ettiği değerde değil

İstanbul’un konut fiyatlarında hak ettiği değerlere hâlâ ulaşmadığını belirten Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, gayrimenkul sektörünün kente değer katacak marka projeler üretme sorumlulukları olduğunu söyledi. Akbal, Emlak Konut GYO güvencesi ve hasılat paylaşımı modeliyle inşa edecekleri Barbaros 48’de ön satışları başlattıklarını belirtti.

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İbrahim Acar Yeni Şafak
İstanbul hak ettiği değerde değil
​Markalı konut segmentinde son dönemde dünyanın ilgi odağı haline gelen İstanbul’a değer katacak yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Markalı konut segmentinde son dönemde dünyanın ilgi odağı haline gelen İstanbul’a değer katacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Emlak Konut GYO güvencesi ve hasılat paylaşımı modeliyle Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde geliştirilecek Barbaros48 projesinde ön satışlar başladı. Asya ve Avrupa’yı aynı pencereden izleme imkânı sunacak projenin detaylarını anlatan Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, İstanbul’un markalı konut üretimindeki yükselişine dikkat çekti.

MEGA KENT LÜKS KONUTTA ÖNE ÇIKTI

Sosyal alanları ile birlikte özel bir yaşam imkânı sunacak proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, İstanbul’un hak ettiği, iki kıtaya layık, değerini taşıyan, “Boğaz’ın gerçek hâkimi” bir proje inşa etmek istediklerini vurguladı. Barbaros 48’de satış için agresif bir politika gütmeyeceklerini belirten Zeki Akbal, ayrıca söz konusu proje ile ilgili bilgi almak isteyenler için tanışma ofisi kurguladıkları bilgisini verdi.

Lüks emlak yatırımcılarının yatırımlarını prim sağlayan, güvenli olan ve gelişen büyük merkezlere kaydırdığını belirten Akbal, “Bunun en önemli sebebi ise pandemi sonrası paranın çok pahalı hâle gelmesi. Bu sebeple Avrupa’nın merkezinde lüks konut için metrekaresine 20-30 bin avro ödemek istemeyen yatırımcı, gelecekteki prim değeri daha yüksek olan İstanbul, Dubai gibi merkezlere yöneliyor. Bunun en önemli sebebi, Avrupa ve Amerika merkezli metropollerin primini tamamlamış şehirler olmaları” şeklinde konuştu.

Zeki Akbal
Zeki Akbal

EMSAL KENTLERE GÖRE ÇOK DÜŞÜK

İstanbul’un konut fiyatlarında hak ettiği değerlere hala ulaşmadığını belirten Akbal, “Banliyöleri dahil genel ortalama apartman dairesi metrekare fiyatı Cenevre’de 15 bin 260 avro, Zürih’te 13 bin 880 avro, Londra’da 13 bin 750 avro, Münih ve Paris’te ise 10 bin avro üzeriyken bu rakam İstanbul geneli ortalamada 26 bin TL. Başka bir ifadeyle bin 320 avro civarında. Arada Avrupa merkezlerine kıyasla altı kattan fazla fark var. Bu rakamlar lüks konutta ise Avrupa merkezinde ve Amerika’da 30-40 bin avroların üzerinde. Yerli ve yabancı lüks konut alıcıları, İstanbul’daki prim potansiyelini ‘net’ görüyorlar” ifadesini kullandı.

SATIŞLAR DÜNYADA DÜŞTÜ TÜRKİYE’DE ARTTI

  • “Bir gün mutlaka İstanbul’da da ‘kıymetli’ konut projelerinin metrekare fiyatının 30-40 bin avroların üzerinde olacağının altını çizen Zeki Akbal, “İstanbul’un bu seviyelere ulaşabilmesi için sektör oyuncusu olarak biz elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi. Sektöre yönelik değerlendirmede de bulunan Akbal, Türkiye’de 11 ayda 1,3 milyona yakın konut satışı olduğunu ifade etti. Akbal, “Geçen seneye kıyasla yüzde 1 yukarıdayız. Ancak bu senenin tamamında Çin’de konut satışlarında yüzde 30 düşme bekleniyor. İlk altı aylık resmî verilere baktığımızda ise Amerika’da yüzde 7, Kanada’da yüzde 19, İngiltere’de yüzde 23, Hollanda’da yüzde 25’e yakın düşüş var” dedi.

PROJENİN DEĞERİ 2 MİLYAR TL

Projenin yatırım değerinin 2 milyar lira olduğunun bilgisini veren Akbal, projeyi 24 ayda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Fuzul Tasarruf Finansman AŞ’nin Zircirlikuyu’daki Genel Müdürlüğü’nde Barbaros48 Tanışma Ofisi hizmet vermeye başladı. Asya’dan Avrupa’ya 180 derece Boğaz hattını görebilecek bir açı ile inşa edilecek projede, kat yükseklikleri 4,5 metre olarak tasarlandı. Ofis-AVM gibi alanların yer almayacağı, sadece rezidans olarak planlanan projede, daire büyüklükleri 100 metrekare ile 350 metrekare arasında değişiyor.3’üncü kattan itibaren panoramik Boğaz ve Tarihî Yarımada manzarasına hâkim projede, dairelerin metrekare fiyatı 10 bin dolardan başlıyor.

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