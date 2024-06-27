İstanbul Havalimanı yine zirvede: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu açıklandı.





Buna göre, 17-23 Haziran tarihleri arasında Türkiye, havalimanlarındaki günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.





Hava yolu trafiğinde rekor

14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşla 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi.





2024 yılının en yüksek rakamı

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildi ve 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

Havalimanlarında bu yılın rekoru kırıldı

Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.





İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 429 uçak trafiğiyle 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken, 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanında 22 Haziran Cumartesi günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı.





Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 1705 uçak trafiğiyle 285 bin 43 yolcuya hizmet verilerek, bu havalimanında 17 Haziran'da 31 bin 728 yolcuyla bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.



