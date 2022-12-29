Ekonomi İstanbulda apart kiraları da uçuşa geçti Kişi başı 2 bin 500 lira
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İstanbul’da apart kiraları da uçuşa geçti: Kişi başı 2 bin 500 lira

İstanbul’da kiralık dairelerdeki arz sıkıntısı çoklu paylaşıma uygun apartlara yönelimi artırdı. 3+1 ve 2+1 daireler, apartlara dönüştürülerek ev sıkıntısı çekenlere çare oluyor. Ancak kiralık daireler bulunmayınca, apartlar kişi başı aylık en düşük 2 bin 500 liradan kiralanıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da apart kiraları da uçuşa geçti: Kişi başı 2 bin 500 lira
Foto/arşiv

Konut piyasasında yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle apart daireler ikame özelliğe büründü. İstanbul’da kiralık ev sorunuyla çoklu konaklamaya müsait apartlar tercih edilmeye başlandı.

Kiralık daire fiyatlarında son 2 yıldır görülen fahiş fiyat artışları, ev arayanları zor durumda bıraktı. Konut piyasasında yaşanan bu sıkıntılarla farklı çözüm yolları arayışına girildi.

Yüksek kira getiri elde etmek isteyen bazı ev sahipleri, dairelerini aparta çevirdi. Söz konusu apartlar, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunuyor.
Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Şirinevler civarlarında rastlanan apartlarda en fazla 10 kişi kalabiliyor. Odalarda kişiye özel yatak ve dolap kullanıma sunuluyor. Dairenin diğer bölümleri ortak kullanıma sunuluyor. Kiralık dairelerde görülen fiyat artışları apartlarda da yaşandı. İnternet sitelerinde yer alan ilanlara göre, sene başı 1500 lira olan kişi başı ücretler 2 bin 500 liraya yükseldi.

Kişi başı en düşük 2 bin 500 lira ücret talep ediliyor

Bir yıl önce tek odada bir kişi kalınmasına uygun olan daireler, artık bir odada en az 2 kişi kalacak şekilde düzenleniyor. Isınma, su ve elektrik giderleri dahil kişi başına 2 bin 500 lira talep ediliyor. Bu ücret yılın ilk ayında bin 500 lira olarak uygulanıyordu.

Bekar öğrenci ve çalışanlar kalabiliyor

İstanbul Avcılar’da bulunan örnek bir 3 1 daire, erkekler için aparta dönüştürüldü. Genellikle öğrenciler ve farklı şehirden İstanbul’a gelmiş bekar çalışanlar tercih ediliyor. Kiralamalar ise çevredeki emlakçılar tarafından yapılıyor.

"Metrekare fiyatları ilanlardan daha gerçekçi"

Konuyla ilgili görüş veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan konut fiyat endeksi verileri kapsamında Türkiye genelinde konut birim metrekare değeri 16 bin 500 TL seviyelerine ulaştı. İstanbul’da ise birim metrekare değeri 26 bin 637 liraya ulaştı. Bunun yanı sıra İzmir’de birim metrekare değeri 19 bin 632 lira iken, Ankara ortalamanın altında ve 12 bin lira seviyelerinde. İlanlardan ziyade bu metrekare fiyatlarının daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bu değerler, değerleme raporlarındaki konut değerinin, konutun brüt kullanım alanına bölünmesi ile elde ediliyor. Konut fiyatlarında yaşanan bu artışların yanı sıra, kiralık daire arzında yaşanan sıkıntılar evrensel barınma ihtiyacını gün geçtikçe artırıyor" dedi.

"İlanlara yasal düzenleme getirilmeli"

İnternette yer alan ilanların farklı amaçlara hizmet edebildiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Günlük kiralık ilan yayınlayanlar konusunda daha önce de bazı düzenlemeler yapılmış, lakin gerek yasal mevzuata gerekse de portallardaki ilan yayınlama bölümlerinde ciddi problemler yaşanmaya devam etmektedir. Vergi levhası bile olmadan, başka isim ve unvanlar altında, hiçbir kimlik veya tapu sahipliği olmayan binlerce ilan saatlik günlük ilanlar ile yayınlanmaya devam etmektedir. Bu husus ayrıca bazı ilanların verilme amacının farklı nitelikteki hizmetlere aracılık şekli ile de kullanıldığı değerlendirilebilir. Özellikle mal sahibinin haberi olmadan yapılan günlük kiralama ve oda paylaşım modellerinde yasal düzenlemelere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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