İstanbul’da toplanan Türk iş dünyasına küresel çağrı: Yeni ekonomik düzende yerimizi güçlendirelim

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 10. Kurultayı dün İstanbul’da yapıldı. Dünyanın her tarafına dağılmış Türk diasporasının zirve isimlerini bir araya getiren kurultaya yoğun katılım dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin katıldığı kurultaya 131 ülkeden 4 bini aşkın iş insanı katıldı.

Katılımcıların bin 800’ünün yurt dışından geldiği öğrenildi. Dünyanın dört bir yanındaki üst düzey şirket yöneticileri, siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, ekonomistler ve bilim insanları coşkulu bir tablo oluşturdu.





HALİÇ KONGRE MERKEZİ DOLDU TAŞTI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK’in ev sahipliğinde düzenlenen DTİK Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa gösterilen yoğun ilgi karelere de yansıdı. Salonunun hem alt hem de üst katı hınca hınç doldu taştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girer girmez uzun süre ayakta alkışlandı.





BİRLİKTE TİCARET DİPLOMASİSİ YAPALIM

Kurultayın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, davetlilere hitaben, "Sizleri, küresel ekonomideki dönüşüm dalgasını arkamıza almak ve yeni ekonomik düzenin sunduğu potansiyel iş ve yatırım modellerini gerçekleştirmek için ticaret diplomasisini bizimle beraber kullanmaya davet ediyoruz. Bu iş birliği küresel ölçekte daha etkili ve güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.





KÖPRÜ ROLÜ OYNAYIN

İş adamlarını Dünya Türk İş Konseyi'nin sunduğu fırsatları en iyi şekilde kullanmaları çağrısında bulunan Bolat, şöyle devam etti: "Sizlerden isteğimiz önce kendinizi, ailenizi, vatanımızı, inancımızı olduğunuz ülkelerde en iyi şekilde temsil etmeniz, aynı zamanda memleketinizi hiçbir zaman unutmamanız. Ahde vefayla Türkiye ile bulunduğunuz ülkeler arasında ticaret, yatırım, turizm ve sosyal hizmetler, sosyal yatırımlar anlamında köprü rolü oynamanız, memleketimize yatırımlarınızı ihmal etmemeniz, özellikle deprem bölgesine mutlaka ekonomik ya da sosyal yatırımlar yapmanızdır. Birlikte yapılacak iş birliği onları (sizleri) daha güçlü kılacaktır. Unutmayalım ki organize olan azınlıklar, organize olmayan çoğunluklara her zaman galip geliyorlar.”

Hem ülke hem de katılımcı sayısı açısından bu yıl bir rekor katılım olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “Sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) önderliğinizde dünyanın en uzak köşelerine giderek iş insanlarımızla birlikte Türkiye'nin

yatırım ve ihracat potansiyelini anlatmaya, yeni iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



