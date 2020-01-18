Ekonomi İstanbuldaki bin hatlı minibüs taksiye geçmek istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'daki bin hatlı minibüs taksiye çevrilmek istiyor

İstanbul'daki bin hatlı minibüs taksiye geçmek istiyor

İstanbul'da işlerinin azaldığını iddia eden minibüs esnafı, kentteki bin minibüsün lüks taksiye çevrilmesi için izin bekliyor. İstanbul'da lüks taksi ihtiyacı olduğunu belirten Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, ''Taksi sayısı yıllar önceki gibi 17 bin 395. Bu sayı taksi yolcusuna cevap veremiyor. Taksiciler daha Uber'den kurtulmadan yeni korsan taksiciler çıktı. Belediyeden olumlu yanıt aldığımızda taksiciler korsandan kurtulacak, minibüsçüler de evine ekmek götürebilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Gebze-Harem minibüs hattı.
Foto/arşiv: Gebze-Harem minibüs hattı.

Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, şehirdeki toplu taşıma tercihleri ve kullanımının zaman içerisinde değiştiğini anlatarak, minibüsçü esnafının zor günler yaşadığını anlattı.

"Her taraf metro ya da tramvay oldu. Minibüsçüler olarak iş bulamıyoruz." diyen Yılmaz, kentteki 6 bin 460 minibüsçünün yaklaşık 2 bininin iş bulamadığını söyledi.

EVİNE EKMEK GÖTÜRSÜNLER DİYE DURAKTA ARAÇ BEKLETİYORUZ

Yılmaz, "Bir duraktaki 9 minibüsün hepsi hizmet verdiğinde tüm arkadaşlarımızın işi düşüyor. Hiçbiri evine ekmek götüremiyor. Bunun en az 3'ünü durakta bekletiyoruz ki herkes evine ekmek götürebilsin. Çünkü hepsi çalıştığı zaman boş gidip geliyorlar. Yeterli yolcuyu hiçbiri alamıyor." dedi.

Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu
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Taksiye 1 milyon TL'lik Uber piyangosu

Minibüs yolcusu sayısında son yıllarda "yüzde 80"lik gerileme olduğunu dile getiren Yılmaz, "Her geçen gün yolcu kaybına uğrayan minibüsçüler zor günler yaşıyor. Kartal-Pendik-Kadıköy metrosu, Marmaray, hızlı tren ve daha çok sayıda raylı sistem yapıldı. Şehir trafiğine ve yolcu taşımacılığına katkı sunan projelere karşı değiliz ancak, minibüsçü esnafının da bu dönüşümden nasibini almasını istiyoruz." diye konuştu.

Gebze-Harem minibüs hattı.

BİN MİNİBÜS İÇİN TALEPTE BULUNULDU

İstanbul'da taksi yetersizliği bulunduğunu savunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da ciddi manada taksi ihtiyacı var. Taksi sayısı halen yıllar önceki gibi 17 bin 395. Bu sayı taksi yolcusuna cevap veremiyor. Bu nedenle de sürekli korsan taksicilik yapılıyor. Taksiciler daha Uber'den kurtulmadan yeni korsan taksiciler çıktı. Minibüsçüler olarak bu açığı kapatmaya talibiz. İlgili esnaf odalarımız bu konuda ortak karar alarak İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine iletti. Çok sayıda esnaf odasının ortak kararını, birlikten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne iletmesini talep ettik. Şehirdeki 1.000 minibüsün lüks taksiye çevrilmesini talep ettik. Yetkililerin vereceği olumlu yanıt minibüsçü esnafını sevindirecektir."

KORSANIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kimsenin ekmeğinin peşinde olmadıklarını sadece bir ihtiyaca cevap vermek istediklerini kaydeden Yılmaz, "Zira şehirde bir lüks taksi ihtiyacı var. Bu karşılanmadığı sürece de korsana çözüm bulunamıyor. Korsan taksiciler artık internet üzerinde sayfa bile açıyor. Bunu taksiciler de herkes de biliyor. Biz bu korsanın da önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Ramis Yılmaz, minibüsçülerin zaten "profesyonel olarak" toplu taşımacılık yaptığını, lüks taksi işinin de üstesinden geleceğini aktararak, 1.000 minibüsçü lüks taksiye geçtiğinde sorunlarının azalacağını söyledi.

Yılmaz, sözlerini, "Belediyeden olumlu yanıt aldığımızda taksiciler korsandan kurtulacak, minibüsçüler de evine ekmek götürebilecek." diye tamamladı.
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