|
Reklam
Reklam
Ekonomi

İstanbul'dan deprem kaçışı: Sanayici Anadolu’da yer arıyor

Maliyet artışlarından sonra İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası deprem, sanayicileri harekete geçirdi. İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, sanayicilerin İstanbul’un 300-400 kilometre çevresindeki kentleri mercek altına aldığını ve fabrikaları için arazi arayışına girdiklerini söyledi.

09:36 . 14/03/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu, Ekonomim gazetesine yaptığı değerlendirmede, sanayicilerin İstanbul’dan göç etmeye hazırlandıklarını dile getirdi. Ömeroğlu, sanayicilerin olası deprem riskine karşı fabrikalarını risksiz bölgelere taşımak için İstanbul’un 300-400 kilometre çevresindeki kentleri mercek altına aldığını söyledi.

Trakya'da fiyatlar hızla arttı

Göçün ağırlıklı olarak Trakya’daki kentlere yoğunlaşmasıyla fiyatların hızla arttığını ve bölgenin cazibesini kaybettiğini vurgulayan Muammer Ömeroğlu, “Orta ve büyük ölçekli işletme sahipleri İstanbul’dan gitmek istiyor. Birinci neden deprem riski olsa da yüksek enflasyon nedeniyle İstanbul’da yaşam maliyetinin artması ile birlikte iş gücünde ciddi kayıplar yaşanması. İstanbul’da sıkışan sanayici bir yandan deprem korkusu diğer yandan enflasyonun yarattığı sorunlar nedeniyle fabrikası için Anadolu’da yeni yerler arıyor” dedi.

Konya, Sivas ve Kütahya revaçta

İstanbul’da olası bir depremin altyapıya vereceği zararın, sanayicileri endişelendirdiğini söyleyen Muammer Ömeroğlu, şunları söyledi: “Yüksek kira artışları, geçim sıkıntısı ve deprem korkusuyla İstanbul’u terk ediyorlar. İş gücü ve enerji maliyetlerindeki artış sanayicileri de zorluyor. Deprem sanayicilerin de kâbusu oldu ve fabrikası için uygun maliyetli arsa arıyor. Lojistik avantajlara sahip, İstanbul’un 300-400 km çevresindeki kentlerde sanayi arazisi arayışları arttı.”

Depremin ardından yatırımını Konya, Sivas, Manisa ve Kütahya’ya taşıma kararı alan sanayici sayısının arttığına dikkat çeken Ömeroğlu, “Tek hammadde ile çalışan fabrikalar uygun maliyetli sanayi arazisi bulduğunda fabrikasını taşıyor. Ancak çok sayıda hammadde tedariki olan fabrikalar, İstanbul’dan çok uzaklaşmak istemiyor. Altyapısı hazır, arsa maliyetleri uygun, devlet teşviklerinden yararlanabileceği, lojistik ve iş gücü sıkıntısı çekmeyeceği kentlerdeki OSB’lerde yer arıyor. İlk 500’de yer alan bir firmamız yatırımını Konya’ya taşıyor. 6. Bölge teşvikleri nedeniyle Sivas’ı tercih edenler de oldu” diye konuştu.

'Teşvik edilmeli'

İstanbul sanayicisine Anadolu kentlerinde daha uygun maliyetlerle satın alabileceği ya da kiralayabileceği yerler gösterilmesi gerektiğinin de altını çizen Muammer Ömeroğlu, “Bir fabrikayı başka bir kente taşımak kolay değil. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Anadolu’ya gidebilmemiz için gerekli şartların sağlanması gerekiyor. Sanayinin İstanbul’dan Anadolu’ya yayılması ancak bu şekilde söz konusu olabilir. Bu yönde bir beklentimiz var. Şartları uygun olan sanayici zaten İstanbul’dan ayrılıyor” değerlendirmesinde bulundu.




#İstanbul
#İSİFED
#Muammer Ömeroğlu
2 saat önce
default-profile-img
İstanbul'dan deprem kaçışı: Sanayici Anadolu’da yer arıyor
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.