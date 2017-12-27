Ekonomiİstanbulun bütçesi 18 bakanlığı solladı
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İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı... İstanbul'un bütçesi ne kadar?

İstanbul'un bütçesi 18 bakanlığı solladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 42 milyar 600 milyon lira olarak belirlenen 2018 konsolide bütçesi, 18 bakanlığın bütçesini geçti. Belediyenin konsolide bütçesinin üzerine sadece Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çıktı.

Haber MerkeziAA
İstanbul'un 2018 bütçesi belirlendi.
İstanbul'un 2018 bütçesi belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi, 20 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. Belediyenin 2018 yılı bütçesine, İSKİ, İETT ve iştirakler de eklenince konsolide (birleştirilmiş) bütçe 42 milyar 600 milyon lira oldu.

  • Belediyenin konsolide bütçesinden yatırıma 16 milyar 113 milyon liralık pay ayrıldı.

Belediyenin bütçe görüşmelerine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaptığı konuşmada, ulaşımda temel prensiplerinin tüm ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanması olduğunu belirterek, "Bu yüzden 6 milyar 822 milyon lira ile bütçemizin aslan payını ulaşıma ayırdık." ifadesini kullanmıştı.

Sadece hazine ve üç bakanlığın gerisinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı konsolide bütçesi, 21 bakanlıktan sadece 3'ünün gerisinde kaldı.

Belediyenin bütçesini sadece 203 milyar 779 milyon 785 bin lira ile Maliye Bakanlığı, 92 milyar 528 milyon 652 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 59 milyar 738 milyon 565 bin lira ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçeleri geçti.

  • Ayrıca, 97 milyar 893 milyon 775 bin liralık bütçeye sahip Hazine Müsteşarlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geride bıraktı.

18 bakanlığa fark attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 42 milyar 600 milyon lira olarak belirlenen konsolide bütçesi, 18 bakanlığı geçerken, belediyenin konsolide bütçesine en yakın bakanlık 40 milyar 402 milyon 239 bin lira ile Milli Savunma Bakanlığı oldu.

Sağlık Bakanlığı 37 milyar 571 milyon 386 bin lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 31 milyar 338 milyon 36 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 26 milyar 690 milyon 506 bin lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 21 milyar 676 milyon 673 bin lira, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14 milyar 723 milyon 756 bin lira, Adalet Bakanlığı 13 milyar 714 milyon 405 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 milyar 111 milyon 212 bin liralık bütçeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesinin gerisinde kaldı.

Büyükşehir belediyesinin, konsolide bütçesiyle geçtiği diğer bakanlıklar ise 7 milyar 300 milyon 918 bin lirayla İçişleri Bakanlığı, 5 milyar 793 milyon 391 bin lirayla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 milyar 413 milyon 914 bin lirayla Ekonomi Bakanlığı, 3 milyar 997 milyon 003 bin lirayla Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 milyar 310 milyon 380 bin lirayla Dışişleri Bakanlığı, 1 milyar 764 milyon 378 bin lirayla Kalkınma Bakanlığı, 2 milyar 386 milyon 508 bin lirayla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 milyar 922 milyon 753 bin lirayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 milyar 238 milyon 558 bin lirayla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 346 milyon 861 bin lirayla Avrupa Birliği Bakanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bütçesini geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi yüksek bütçeli kurumlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerisinde kaldı.

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