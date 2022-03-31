Üç Avrupa ülkesinde rekor enflasyon: Son 37 yılın zirvesini gördü

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.

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Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.

İtalya'da enflasyon oranının Almanya ve İspanya ile karşılaştığında düşük olması dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 7,6'ya yükselirken, İspanya'da yüzde 10'a yaklaştı.

İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar avrodan fazla harcadı.

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FRANSA VE İSPANYA'DA DA ENFLASYON REKOR TAZELEDİ

Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu.

İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı. Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

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