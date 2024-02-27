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Ekonomi

İthal jetten Kaan’a

Tam bağımsız savunma sanayii vizyonunu kararlılıkla yürüten Türkiye, 'Gök Vatan'ı 2028’de milli gururu Kaan’a emanet edecek. ABD yapımı F-84 ile 1954’te ‘jet’ dönemine geçen Türkiye, F-86 Sabre, F-100, F-104, F-4, F-5 ve F-16 ile devam eden ithalat zincirini KAAN’la kıracak. Türkiye'nin elinde 25’i F-4 olmak üzere 263 adetten fazla savaş uçağı bulunuyor.

Canberk Doğan
04:00 - 27/02/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 00:41 - 27/02/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
KAAN.
KAAN.

Savunmada dışa bağımlılığını her alanda azaltan Türkiye, 'Gök Vatan'ını 2028’le birlikte milli gururu Kaan’a emanet edecek. ABD yapımı F-84 ile 1954’de savunmada ‘jet’ dönemine geçen Türkiye, F-86 Sabre, F-100, F-104, F-4, F-5 ve F-16 ile devam eden ithalat zincirini Kaan’la kırmaya hazırlanıyor.

KARTALLARA İLK JET

2. Dünya Savaşı ile hızlanan havacılık, jet uçaklarıyla yeni bir döneme girerken Türkiye de bu atılıma ayak uydurdu. İlk muharip jeti olan F-84G, ABD’den temin edildi. İmalatı 1947 yılında başlayıp 1953’e kadar devam eden jet, yerini ABD yapımı F-86 Sabre’ye devretti.

NATO üyesi ülkelerin müttefikliği göz önünde bulundurularak satışı konusunda da mutabık kalınan F-86’ya Türkiye 1954 yılında kavuştu. 1954 yılında Kanada'dan gelen ilk Sabre'ler 141 ve 143'üncü filoda göreve başladı. Toplam 107 adet F-86 E(M) 1954 ile 56 yılları arasında geldi.

Bu uçaklar yerini F-100 ve F-5’e bıraktı. 1958’den itibaren Türk Hava Kuvvetleri av-bombardıman uçağı F-100’leri MAP programı dahilinde teslim almaya başladı. (163 adet). Bu uçakları sevkiyatı 1972 yılında başlayan F-100C’ler izledi. Bunlardan 115 adet alınırken, Türk F-100’ler Kıbrıs Harekâtı'nda yoğun ve etkili bir şekilde kullanıldı ve 1988’de emekliye ayrıldı.

F-104 İLE 29 YIL

F-104 Starfighter (Yıldız Savaşçısı), Amerikan Lockheed firması tarafından tasarlanan bombardıman uçağı olarak envantere girdi. 1964 yılında kullanılmaya başlayıp, 1993 yılında emekli olan F-104, Türk Hava Kuvvetleri’nde F-104G, TF-104G, F-104S, CF-104A ve CF-104D modelleri hizmet verdi.

263 SAVAŞ UÇAĞI BULUNUYOR

Dünyanın en önemli F-4 kullanıcılarından birisi olan Türkiye için bu uçağın yeri ayrı. Türkiye, 1974 yılında ‘Peace Diamond I’ (Barış Pırlantası I) projesi ile 40 adet F-4E macerasına başladı ve bu uçaklar şu anda aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Türkiye'nin elinde 2020 verilerine göre, 25’i F-4 olmak üzere 263 adet savaş uçağı bulunuyor.

TSK’NIN HAVADAKİ GÖZÜ F-16

Dünya üzerinde aktif olarak en çok kullanılan savaş uçaklarının başında gelen F-16, 2. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar içinde, MiG-21'den (10,000+) ve F-4 Phantom-II'den (5.195) sonra en çok üretilen 3'üncü savaş uçağı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde en fazla bulunan uçak olan F-16’lardan, geçtiğimiz haftalarda ABD Kongresi'nde onaylanmasıyla birlikte 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti ilerleyen yıllarda Türkiye’ye verilecek.


Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi
Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi

2021 yılında on yıl içinde elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kapsamda ilk aracını da görücüye çıkardı. Yeni Şafak Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde sergilenen Xiaomi'nin elektrikli otomobli SU7'yi görüntüledi. Xiaomi SU7 nedir? sorusuna şık tasarımı ile cevap veren araç, menzili ve hızıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 0-100km/saate 2.78 saniyede ulaşan otomobilin 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip. Tesla'ya rakip olacak tasarım hatlarına sahip SU7'de Çinli marka V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonunu ise 2025 yılında üretime alacak. Xiaomi SU7 nedir?


#Savunma Sanayi
#ABD
#KAAN
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