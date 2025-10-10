İthalata da hedef koyalım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten ‘ithalat hedefi’ koyma önerisi geldi. Türkiye’nin dış ticaret açığını küçültmek zorunda olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Burada sadece ithalat, ihracat rakamını takip ederek gerçekçi bir resim çizmemiz mümkün değil. 2026’ya geçerken Türkiye olarak ithalat hedefi de koymalıyız” önerisinde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şekib Avdagiç, “İthal ettiğimiz ürünlerin bir kısmını nasıl yurt içinde üretiriz de ithalatımızı aşağıya doğru çekeriz, bu yaklaşımı önceleyen bir süreci gündeme getirmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.





BAŞIMIZA NE GELDİYSE DIŞ TİCARET AÇIĞINDAN GELDİ

Avdagiç, mal ihracatındaki açığın 85-90 milyar dolar mertebesinde olmasını beklediklerini belirterek, “Bence en dikkat etmemiz gereken konu bu. Türkiye'nin son 150 yıldır dış ticaret açığını kapatamaması. Başımıza ne geldiyse bundan dolayı geldi” dedi. Avdagiç, mal dış ticareti açığının bir kısmının hizmet ihracatıyla kapatıldığını vurgulayarak, “Hizmet ihracatı bu sene bazı sektörlerdeki olumsuzluklara rağmen belli bir seviyede gidiyor. Cumhurbaşkanımızın 3 Ocak 2025’te mal ve hizmet ihracatı ile ilgili verdiği hedeflere ulaşacağız. Buradaki trende göre, olağanüstü dış konjonktürel bir durum olmazsa bu hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.





KREDİYE ULAŞMAK MALİYETTEN DAHA BÜYÜK SORUN

Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyasının beklentileri arasında en önemlisinin özellikle KOBİ'lere yönelik kredi tahsislerinin kredi kısıtlamaları dışında bırakılması olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Bankalar, KOBİ’lere yeterli kredi plase edemiyorlar. Krediye ulaşma konusu, şu anda kredi maliyetinden de daha önemli bir konu” dedi. Avdagiç, ikinci konunun da Merkez Bankası'nın referans faiziyle ticari kredi faiz arasındaki makas olduğunu belirtti. Avdagiç, “Bankalar, mevduatlarının yüzde 60'ını TL olarak bulundurma mecburiyetinden dolayı çok agresif bir şekilde TL mevduata hücum ediyorlar. Bu da kredi maliyetlerini otomatik olarak yükseltmek zorunda kalıyorlar” açıklamasında bulundu.





ABD İLE TEMASLAR FIRSAT PENCERESİ AÇTI

Türkiye’nin ABD’deki temaslarına değinen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “ABD ile çok hızlı bir şekilde dengeyi sağlamak için bizim elimize bir koz geçti. Ben, Amerikan makamlarının bize uyguladıkları birtakım vergilerle ilgili daha avantajlı bir statü kazanmamız için elimize bir koz geçtiğini düşünüyorum” dedi. Türk Hava Yolları’nın Boeing ile yaptığı uçak satın alım anlaşmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Şekib Avdagiç, “Boeing yeni bir konu değil. Türk Hava Yolları'nın zaten şu anda Boeing’den ciddi bir siparişi var. 2033 yılına kadar filosunu 813 uçağa çıkarma planlaması yapan THY, tabii ki Boeing'den uçak alacak. THY bu kadar başarılı bir ivme yakalayıp büyürken bu tartışmaların haklı hiçbir tarafı olamaz” ifadelerini kullandı.





ALMANYA’YA NE KADAR TOGG GİDERSE SATILIR

Şekib Avdagiç, Almanya’da satışa sunulan yerli otomobil Togg’un Almanya'da çok ciddi bir imaj oluşturduğunu söyledi. Avdagiç, şöyle devam etti: “Yorumlarda subjektif davranabilirsiniz ama Togg’un aldığı 5 yıldız çok objektif bir kriter. Togg, müthiş dayanıklı bir otomobil. Hani Volvo'nun bir imajı vardır ya, emin olun Togg onun üstünde. Şu anda Togg ile ilgili bir pozitif algı oluştu. Dolayısıyla Togg, Almanya’da herkesin öngördüğünün ötesinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Bütün yorumlar Almanya’ya ne kadar Togg giderse satılacağı yönünde. Bu konuda konuştuğum herkesten aldığım yorumlar bu istikamette.”



