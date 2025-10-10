Altında balon oluşmaya başladı

Altın piyasasında son günlerde yaşanan tarihi yükseliş, Kapalıçarşı’yı da vurdu. Haftalardır süren yükseliş, iç piyasada arz dengesini bozdu. Gram altının 5 bin 500 lirayı aşmasıyla birlikte talebin de yüksekliği Kapalıçarşı’da fiziki altın bulmayı zorlaştırdı. Bazı kuyumcular, zararına satış yapmamak için altın satışlarını geçici olarak durdururken; elinde sınırlı miktarda altın bulunan esnaf ise satışları “bağlantı” yöntemiyle sürdürüyor.





HİNDİSTAN’DAN GELEN 1 KİLODA BÜYÜK FARK

Kapalıçarşı’da görüştüğümüz altın işi yapan bir esnaf, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki fiyat farkının rekor seviyeye ulaştığını belirterek, tabloyu şöyle özetledi: “Türkiye’de kiloda 5-6 bin dolar fiyat farkı var. Yani yurt dışından 1 kilogram altın getirirsen 5-6 bin dolar kazanırsın. Dubai’de 10 bin dolar, Hindistan’da ise 15 bin dolara kadar fark oluşuyor. Şu anda bütün ülkeler inanılmaz şekilde altın stokluyor. Bizde de gram altın kalmadı. Bağlantı yaptığımız müşteri önceden parasını verdiği altını gelince teslim alıyor.”





KÜRESEL STOKLAMA BASKISI İÇERİDE ARZI AZALTIYOR

Uzmanlara göre altındaki hızlı yükselişin arkasında yalnızca iç talep değil, küresel ölçekte yaşanan stoklama yarışı da var. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yaklaşması, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirme hamleleri, fiziki altına yönelik talebi rekor düzeye çıkardı. Bu gelişmeler, Türkiye’deki arzı da doğrudan etkiledi. Ülkeler arası fiyat farkı nedeniyle ithalatçıların bir kısmı yurt dışına yönelirken, iç piyasada gram altın bulmak zorlaştı.





YETMEDİĞİ NOKTADA İTHALATI ARTIRIYOR

Altın piyasasında tablo gergin gözüküyor. Gram altın 5 bin 500 lirayla zirveye ulaşırken, merkez bankalarının 2024’te 1.000 tonun üzerinde altın alımı yaptığı biliniyor. Bu agresif rezerv artışı, dünya genelinde güvenli liman talebini daha da artırdı. Türkiye’deki fiyat farkı da bu baskıyı büyütüyor. Bu durum hem ithalatı hızlandırıyor hem de iç piyasada arzın daralmasına neden oluyor. Ekonomistler, fiyatlardaki hızlı artışın “balon etkisi” yaratabileceğini belirterek, kısa vadede alım yapan yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulunuyor.



