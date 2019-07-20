İthalatçıyı sevindiren karar

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı (IMEI kayıt bedeli) bin 500 lira oldu. Yürürlüğe giren uygulama sayesinde Türkiye'deki akıllı telefon pazarının hakimi olan ithal telefon şirketleri ve tedarikçilerinin satışlarının daha da artması bekleniyor. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu. Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için, getirilen telefonun seri numarasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi için ise kullanıcı devlete harç parası ödüyor.

YURT DIŞININ CAZİBESİ BİTTİ

Bu çerçevede harç bedeli 2017 yılında bugüne gelinen süreçte 1.500 TL'ye yükseltilirken iki yıl gibi kısa bir sürede harçlara yaklaşık 1.300 TL'lik bir zam yapılmış oldu. IMEI kayıt ücretindeki söz konusu yüksek bedel telefon modellerindeki avantajı ortadan kaldıracak. Bu da yurt dışından telefon satın alıp, IMEI kayıt yaptırmayı tercih edenlerin sayısını büyük oranda azaltması bekleniyor. 2015 yılında 131,5 TL'lik harç ücreti yıllar içinde kademeli olarak yükseltilerek 2019'da önce 618,6 TL olurken, son aşamada ise 1.500 TL'ye çıktı. Hesaplamalara göre son beş yıldaki söz konusu artışın oranı yüzde 1.140’ı buluyor.

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KAYIT HAKKI ÜÇ YILDA BİR

Yurt içindeki sıfır telefon satışlarını artıracak düzenlemeler geçtiğimiz aylarda da yapıldı. Mayıs ayında yürürlüğe giren “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile vatandaşların birlikte yurt dışından getirdiği telefonların “getirilebilme süreleri” ve “kayıt ücretleri”nde değişikliğe gidilmişti. Buna göre daha önce "iki yılda bir kez" olan yurt dışından beraberinde getirilen telefonu pasaporta kaydetme hakkı, "üç yılda bir kez"e indirilmişti. Yine son torba tasarıda yasalaşan bir başka düzenlemede, yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar ise 4 ay içinde kapatılacak. Bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde telefon sisteme entegre edilecek.

TELEFONU NAKİTE ÇEVİRME BİTİYOR

Öte yandan yasalaşan son torba kanun tasarısına göre sıfır telefon satışını artıracak radikal bir karar daha alındı. Düzenleme kapsamında, GSM operatörlerinde tarifeye ek taksitle alınan telefonlar artık taksit ödemeleri bitene kadar başka birine satılamayacak. Bu kapsamda alınan tedbirlere göre, GSM operatöründen alınan telefon, numara hattı ile eşleştirilerek başka bir hattın cihazda kullanımı borç bitene kadar engellenecek; Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nden izlenen kayıtlı cihazların borcu bitmediği sürece bu durum devam edecek. Yine, taksidi ödenmeyen telefonlar da kullanıma kapatılacak. Yeni düzenlemeyle hedeflenen ise telefonları GSM operatörlerinden 12-24 ay taksitle alıp hemen nakit paraya çevirmek için satanların önüne geçmek olduğu belirtiliyor. Söz konusu düzenleme yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacak.

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IMEI KAYDINDA MERAK EDİLENLER

* Alınan telefonun IMEI kayıt süresi ne kadar?

Yurt dışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

* Hangi cihazlar için zorunlu?

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor (Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vs.). Kayıt işlemi ise E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

* IMEI numarası nasıl öğrenilir?

IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilir.

* Kayıt işlemi öncesi dikkat edilme gerekenler?

IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

* Kayıt başvurusunun ardından cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

Cihazın kayıtlı olup olmadığı hakkında bilgi; E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ime... alanından sorgulama yapılarak veya Kurumun BTK Tüketici İletişim Merkezi’nden (120) öğrenilebilmektedir.

* Yurt dışından yeni gelenin pasaporta telefon kaydettirme hakkı ne kadar?

Telefon kaydını yapan kimsenin üç yıl boyunca bir daha başka bir telefon için aynı kayıt işlemini yapma hakkı bulunmuyor.

* 18 yaşından küçükler için cihaz kaydı yapılabilir mi?

18 yaşından küçük T.C. vatandaşları yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. Bu işlemi çocuğun gerekli bilgileriyle ebeveynlerinin veya yasal temsilcisinin yapması gerekmektedir.

MOBİSAD’dan karara destek

Mustafa Kemal Turnacı

Yurt dışından yolcu yanında gelen cihazlar için ödenen harç parasının 618 TL’den bin 500 TL’ye yükseltilmesini değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Turnacı, “Bizler öncelikle vergi oranlarımızın indirilerek yurt dışı ile fiyat makasımızın ortadan kalkmasını talep ettik. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda bu vergi indirimi söz konusu değilse vatandaşlarımız arasında vergi adaletsizliği olmaması ve sektörün olumsuz etkilenmemesi açısından, otomotiv sektörü ve birçok sektörde olduğu gibi harçların yükseltilmesini talep ettik. Bu talebimiz karşılıksız kalmadı” şeklinde konuştu.