İTO Kilit’i aldı hedefini büyüttü

İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, hızlı bir büyüme gösteren Yelken kalıp’ın şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet gösterdiğini söyledi.

İLK ÜÇE GÖZ KOYDU

Yatırımlarlar içinde AR-GE’nin önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Bulutlar, “İnovatif ürünler ile ürün yelpazemizi genişletiyor ve yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile ürün yelpazemizi genişletip kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek” dedi.