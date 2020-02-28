Ekonomi İTO Kiliti aldı hedefini büyüttü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Kilit’i aldı hedefini büyüttü

Kapı ve pencere aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yelken Kalıp A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, İTO Kilit’in marka ve ürün hakları ile üretim tesislerinin satın alındığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuray Ergül Bulutlar
Nuray Ergül Bulutlar

İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, hızlı bir büyüme gösteren Yelken kalıp’ın şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet gösterdiğini söyledi.

İLK ÜÇE GÖZ KOYDU

Yatırımlarlar içinde AR-GE’nin önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Bulutlar, “İnovatif ürünler ile ürün yelpazemizi genişletiyor ve yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile ürün yelpazemizi genişletip kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek” dedi.

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