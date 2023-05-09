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Ekonomi

İzmir'de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İzmir'de yapılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı. 

07:57 . 9/05/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin detayları paylaştı..


Tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir.


Uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 3'te 1'ine bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu konseptin ve bunun bütün güvenlik kurumlarımızın bütün mücadeleci kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonlarıyla birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır.




 


#Kökünü Kurutma Operasyonu
#İzmir
#Operasyon
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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