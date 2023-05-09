İzmir'de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 şüpheli gözaltında

Tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir.

Uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 3'te 1'ine bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu konseptin ve bunun bütün güvenlik kurumlarımızın bütün mücadeleci kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonlarıyla birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır.