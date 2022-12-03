Ekonomi İzmirden yola çıkan ilk kargo treni Taşkente ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir'den yola çıkan ilk kargo treni Taşkent'e ulaştı

İzmir'den yola çıkan ilk kargo treni, İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Özbekistan'a ulaştı.

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Haber Merkezi AA
​İzmirden yola çıkan ilk kargo treni Taşkente ulaştı
İzmir'den Taşkent'e kargo treni

İzmir’den hareket edip Van Gölü üzerinden İran ve Türkmenistan'ı geçerek Özbekistan’a ulaşan ilk kargo treni, Taşkent Demiryolu İstasyonu'nda törenle karşılandı.

Törende Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Hüsniddin Hasilov ve diğer Özbek ve Türk yetkililer ile çok sayıda basın mensubu hazır bulundu.

Büyükelçi Bekar, burada yaptığı konuşmada, söz konusu tren seferinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ülkenin ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesine yönelik politikasının açık örneği olduğunu söyledi.

Bekar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ulaşım koridorlarının arttırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bugün Türkiye ile Özbekistan arasında ihracat ürünleri taşıyan ilk yük treninin Özbekistan’a ulaşmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

"Bugünkü tren seferini oldukça önemsiyoruz"

Türkiye’den Özbekistan’a, Özbekistan’dan da Türkiye ve Avrupa’ya mal akışını sağlayacak önemli bir ulaştırma hattının kurulmasının sevindirici olduğunu dile getiren Bekar, "Bu tren seferi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde zaten yürütülmekte olan çalışmaların doğal bir sonucu oldu. Onun için bugünkü tren seferini oldukça önemsiyoruz." dedi.

Bu seferi "iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılan önemli bir adım" olarak nitelendiren Bekar, bu güzergahın Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Bekar, emeği geçen Özbekistan Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Türk şirketleri yetkililerine teşekkür etti.

Hasilov da Türk devletlerinin Özbekistan’ın en güvenilir partnerleri olduğunu, bu iş birliğinin temellerinin kardeşlik, iyi komşuluk ve karşılıklı kazanımlara dayandığını, ülkeler arasında ulaşımın gelişmesinin karşılıklı ilişkilerin, iş birliğinin ve entegrasyonun da gelişmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Taşkent’e ulaşan söz konusu kargo treninin 40 vagondan oluştuğunu, beyaz eşya, havalandırma sistemleri ve diğer ürünleri taşıdığını ifade eden Hasilov, "Türkiye'den başlayarak İran ve Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a kadar uzanan bu güzergah, uluslararası demiryolu taşımacılığında yeni bir koridor olarak çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Hasilov, ilk etapta ayda bir defa düzenlenecek kargo treni seferlerinin ileride ayda ikiye çıkarılmasının öngörüldüğünü, bu güzergahın faaliyete başlamasıyla bölgesel taşımacılıkta zaman ve masraftan tasarruf edileceğini kaydetti.

Tren 25 günde Taşkent'e ulaştı

Özbek Demiryol Konteyner İşletmesi yetkilisi Zair Mirzayev ise kasımda TDT'nin Semerkant’ta düzenlenen zirvesinde, örgüte üye ülkeler arasında demiryolu ve konteyner taşımacılığının geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını anımsatarak, bu çerçevede Özbekistan Devlet Demiryollarının Türkiye’nin Pasifik Eurasia Lojistik ve MFA Lojistik şirketleri ile iş birliğinde, Türkiye-İran-Türkmenistan-Özbekistan yeni demiryolu güzergahı üzerinden ilk defa kargo taşımacılığının hayata geçirildiğini belirtti.

İlk kargo treninin 25 günde Taşkent’e ulaştığına işaret eden Mirzayev, demiryolu yük taşımacılığı için ilk defa kullanılmakta olan 4 bin 500 kilometre uzunluğundaki bu güzergahın diğer güzergahlara göre daha yakın olduğunu vurguladı.

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