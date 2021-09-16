Ekonomi İzmire 500 milyonluk yatırım Çeşme Bodruma rakip oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir’e 500 milyonluk yatırım:  Çeşme Bodrum’a rakip oluyor

Turizm ve sanayi tesisleriyle öne çıkan İzmir, yatırımcı çekmeye devam ediyor. İzmir Çeşme’de 500 milyon liralık yatırımla rezidans, otel ve villadan oluşan Swiss Residance projesinin yapımına başladıklarını açıklayan Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, projenin 2022 yılı yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
İzmir’e 500 milyonluk yatırım: ​Çeşme Bodrum’a rakip oluyor
Fotoğraf: Arşiv

Turizm ve sanayi tesisleriyle öne çıkan İzmir, yatırımcı çekmeye devam ediyor. İzmir Çeşme’de 500 milyon liralık yatırımla rezidans, otel ve villadan oluşan Swiss Residance projesinin yapımına başladıklarını açıklayan Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, projenin 2022 yılı yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı. Fiyatlar hakkında da bilgi veren İnaç, “563 milyon avro ile 10 milyon avro arasında değişiklik gösteriyor” dedi.

BÖLGENİN AMİRAL GEMİSİ

  • Rezidans yatırımcılarına kira getirisi de sağlayacak bir uygulama başlatacaklarını da açıklayan İnaç, “İsteyen mal sahipleri, rezidanslarını kullanmadıkları zaman diliminde otel bünyesinde kiraya vererek kira geliri de sağlayabilecek” diye konuştu. İnaç, 500 milyon TL’lik yatırım değerine sahip olan projede ortaklığın 1.5 saatlik bir görüşme sonrası hemen kurulduğunu söyledi. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek de projenin bölgenin amiral gemisi olacağına işaret etti. ZA Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Aydın ise ortaklığın yeni projelerle devam edeceğini söyledi.

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FİYATTA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENTİSİ

İzmir talep görünce İstanbul ve Ankara’daki müteahhitlerin İzmir’e geldiğini anlatan Haydar İnaç, “İstanbul, Ankara ve Bursa dahil olmak üzere çalışanlara nerede yaşamak istendiği sorulduğunda ilk sırada İzmir çıkıyor. O nedenle biz İzmir’e inanıyoruz. Ön satışına başlanan projenin yüzde 70’i için bağlantı kuruldu” dedi. Çeşme’nin yükseliş trendini destekleyeceğini ifade eden İnaç, fiyatların proje tamamlandığında şimdiki seviyenin yüzde 40 üzerinde olacağını kaydetti. Müteahhitlerin grev kararı aldığı çimento fiyatlarındaki artışa da değinen Haydar İnaç, bugün çimento üretiminin enerjiye bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
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