İzmir’e 500 milyonluk yatırım: ​Çeşme Bodrum’a rakip oluyor

Turizm ve sanayi tesisleriyle öne çıkan İzmir, yatırımcı çekmeye devam ediyor. İzmir Çeşme’de 500 milyon liralık yatırımla rezidans, otel ve villadan oluşan Swiss Residance projesinin yapımına başladıklarını açıklayan Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç, projenin 2022 yılı yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı. Fiyatlar hakkında da bilgi veren İnaç, “563 milyon avro ile 10 milyon avro arasında değişiklik gösteriyor” dedi.
BÖLGENİN AMİRAL GEMİSİ
- Rezidans yatırımcılarına kira getirisi de sağlayacak bir uygulama başlatacaklarını da açıklayan İnaç, “İsteyen mal sahipleri, rezidanslarını kullanmadıkları zaman diliminde otel bünyesinde kiraya vererek kira geliri de sağlayabilecek” diye konuştu. İnaç, 500 milyon TL’lik yatırım değerine sahip olan projede ortaklığın 1.5 saatlik bir görüşme sonrası hemen kurulduğunu söyledi. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek de projenin bölgenin amiral gemisi olacağına işaret etti. ZA Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Aydın ise ortaklığın yeni projelerle devam edeceğini söyledi.