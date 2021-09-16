İzmir’e 500 milyonluk yatırım: ​Çeşme Bodrum’a rakip oluyor

Son 10 yıldır böylesi görülmedi

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme oranına erişti. Verilere bakıldığında ise rekor büyümeyi sanayi sektörünün sırtladığı görüldü. İkinci çeyrekte sanayide yüzde 40'ın üzerinde artış yaşanırken dikkat çeken bir detay ise gözlerden kaçmadı. Pandemi sonrası ortaya çıkan talebi karşılamak için firmalar kapasite artışına giderken makine ve teçhizat yatırımları ise 2010 yılında olduğu gibi üç çeyrektir peş peşe artış gösterdi. Uzmanlar ise bu tabloyu büyümedeki ivmenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğinin işareti olarak yorumluyor.

