Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Suçlular yapay zeka ile kıskıvrak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suçlular yapay zeka ile kıskıvrak

Türkiye yerli ve milli atılımlarına dünyaya öncülük edecek projelerle tam gaz devam ediyor. Kırsalda bölücülere göz açtırmayan İHA/SİHA'lardan sonra güvenlik güçlerinin yeni yardımcısı faaliyete geçiyor. Suça ve suçluyu daha hızlı müdahale etmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı, yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanmaya başladı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen "Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU)" ile Jandarma, aranan şahısları yapay zeka ile yakalayacak.

Talha Menteş Yeni Şafak
Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU)
Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU)

Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığınca Asayiş görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yapay zeka uygulaması JADU; kamera görüntülerinde yer alan kişileri yüz tanıma algoritmalarını kullanarak analiz edip, aranan şahıslar veri tabanı ile karşılaştırarak bulduğu sonuçları devriye personelinin kulaklığına anlık olarak aktarıyor. Suç ve suçluyla mücadelede büyük kolaylık sağlayacak olan uygulama; kimlik kartlarında bulunan barkod ve karekodları okuyarak şahısların sorgulanması, plakaları okuyarak araçların sorgulanması gibi hali hazırda Jandarma personelinin kullandığı tüm sorgulama sistemlerini desteklemekle beraber, giyilebilir kameralardan aranan şahısları tesbit ederek, asayiş personelinin elindeki cep telefonlarına görsel olarak, kulaklıkların ise sesli olarak bildiriyor.

TÜRK JANDARMASI DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Laboratuar ve saha testlerini başarıyla tamamlayan JADU uygulaması, yüz tanıma ve yapay zekanın asayiş maksatlı kullanılması açısından dünyaya öncülük ediyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun koyduğu kısıtlamalar da dikkate alınarak geliştirilen sistemde halihazırda yaklaşık 2 milyon satır kod bulunmaktadır. Yakın zamanda asayiş uygulamalarında sahada kullanımına başlanacak olup, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Jandarma, suçla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, ASELSAN ve TURK Aİ A.Ş tarafından geliştirilecek teçhizat ve yazılımlarla Yeni Nesil Yol Kontrol Noktalarında halihazırda yapılan Plaka Tanıma Sistemi sorgulamalarının yanında araç marka model uyumluluğu, imkansız yolculuk, konvoy analizi, araç sahibinin araç içerisinde bulunup bulunmadığı/araç içerisinde bulunan şahısların aranan şahıslarla benzerliği gibi hususlar, yüz tanıma, derin öğrenme, büyük veri analizleri gibi yapay zeka uygulamaları ile sistem tarafından değerlendirilerek hangi aracın kontrol edileceğine yapay zeka uygulamaları karar verecek.

REKLAM

ARTIK KAYIPLARI “DUYCAM”

JADU uygulamasının bir parçası olan DUYCAM uygulaması ile kamera görüntü alanında bulunan yüzler tespit edilerek, çekilen fotoğraflardan vatandaşların cinsiyeti, yaşı ve anlık duygusu tahmin edilecek. Önümüzdeki dönemde yapılacak uygulamaların ilk aşaması olarak geliştirilen yazılımla; kayıp şahısların yaş ve cinsiyetlerine görüntülerden filtrelenerek hızlı bulunması, toplumsal olaylarda toplulukla farklı duygularda olan kişilerin (anomali) tespiti gibi çeşitli avantajlar sağlayacak olan yazılım el hareketlerini algılayarak fotoğraf çekme yeteneğine de sahiptir.

JADU böyle avlıyor

  • Sistemin çalışması şu şekilde; Jandarma personeli boynuna taktığı kamera ile çevirdiği bir otobüsün içerisine girdiğinde koridorun sonuna kadar ilerleyerek boynundaki kamera yüz taraması yapıyor. Aranan biri varsa JADU şahsı tespit ederek personelin cep telefonlarına görsel olarak, kulaklığına ise sesli bir şekilde bilgileri anlık iletiyor. Bu işlem sırasında yolculara kimlik sorulmuyarak rahatsızlık verilmiyor. Aynı zamanda kontrol dakikalar içerisinde bitmiş oluyor. Yollarda Plaka Tanıma Sistemi ile ilerleyen araç kontrol noktasından önce tespit edilerek durduruluyor. Bütün işlemler cep telefonu ile gerçekleşiyor. Çevriye giren vatandaşın yüzü cep telefonuna okutularak arama veya şüpheli bir durum var mı hızlı bir şekilde tepit ediliyor.

Drone'lara karşı ALKA
EKONOMİ
Drone'lara karşı ALKA
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.