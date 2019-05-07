Suçlular yapay zeka ile kıskıvrak

Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığınca Asayiş görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yapay zeka uygulaması JADU; kamera görüntülerinde yer alan kişileri yüz tanıma algoritmalarını kullanarak analiz edip, aranan şahıslar veri tabanı ile karşılaştırarak bulduğu sonuçları devriye personelinin kulaklığına anlık olarak aktarıyor. Suç ve suçluyla mücadelede büyük kolaylık sağlayacak olan uygulama; kimlik kartlarında bulunan barkod ve karekodları okuyarak şahısların sorgulanması, plakaları okuyarak araçların sorgulanması gibi hali hazırda Jandarma personelinin kullandığı tüm sorgulama sistemlerini desteklemekle beraber, giyilebilir kameralardan aranan şahısları tesbit ederek, asayiş personelinin elindeki cep telefonlarına görsel olarak, kulaklıkların ise sesli olarak bildiriyor.

TÜRK JANDARMASI DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Laboratuar ve saha testlerini başarıyla tamamlayan JADU uygulaması, yüz tanıma ve yapay zekanın asayiş maksatlı kullanılması açısından dünyaya öncülük ediyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun koyduğu kısıtlamalar da dikkate alınarak geliştirilen sistemde halihazırda yaklaşık 2 milyon satır kod bulunmaktadır. Yakın zamanda asayiş uygulamalarında sahada kullanımına başlanacak olup, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Jandarma, suçla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, ASELSAN ve TURK Aİ A.Ş tarafından geliştirilecek teçhizat ve yazılımlarla Yeni Nesil Yol Kontrol Noktalarında halihazırda yapılan Plaka Tanıma Sistemi sorgulamalarının yanında araç marka model uyumluluğu, imkansız yolculuk, konvoy analizi, araç sahibinin araç içerisinde bulunup bulunmadığı/araç içerisinde bulunan şahısların aranan şahıslarla benzerliği gibi hususlar, yüz tanıma, derin öğrenme, büyük veri analizleri gibi yapay zeka uygulamaları ile sistem tarafından değerlendirilerek hangi aracın kontrol edileceğine yapay zeka uygulamaları karar verecek.

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ARTIK KAYIPLARI “DUYCAM”

JADU uygulamasının bir parçası olan DUYCAM uygulaması ile kamera görüntü alanında bulunan yüzler tespit edilerek, çekilen fotoğraflardan vatandaşların cinsiyeti, yaşı ve anlık duygusu tahmin edilecek. Önümüzdeki dönemde yapılacak uygulamaların ilk aşaması olarak geliştirilen yazılımla; kayıp şahısların yaş ve cinsiyetlerine görüntülerden filtrelenerek hızlı bulunması, toplumsal olaylarda toplulukla farklı duygularda olan kişilerin (anomali) tespiti gibi çeşitli avantajlar sağlayacak olan yazılım el hareketlerini algılayarak fotoğraf çekme yeteneğine de sahiptir.

JADU böyle avlıyor

Sistemin çalışması şu şekilde; Jandarma personeli boynuna taktığı kamera ile çevirdiği bir otobüsün içerisine girdiğinde koridorun sonuna kadar ilerleyerek boynundaki kamera yüz taraması yapıyor. Aranan biri varsa JADU şahsı tespit ederek personelin cep telefonlarına görsel olarak, kulaklığına ise sesli bir şekilde bilgileri anlık iletiyor. Bu işlem sırasında yolculara kimlik sorulmuyarak rahatsızlık verilmiyor. Aynı zamanda kontrol dakikalar içerisinde bitmiş oluyor. Yollarda Plaka Tanıma Sistemi ile ilerleyen araç kontrol noktasından önce tespit edilerek durduruluyor. Bütün işlemler cep telefonu ile gerçekleşiyor. Çevriye giren vatandaşın yüzü cep telefonuna okutularak arama veya şüpheli bir durum var mı hızlı bir şekilde tepit ediliyor.