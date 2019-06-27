Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

Türk Hava Yolları, Japonya pazarında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşırken bu hatta hedef büyüttü. Osaka'ya gelecek yıldan itibaren yeniden uçmaya başlayacak THY'de 61 kabin görevlisinin de Japonca bilmesi dikkat çekiyor.

Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları

Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı yeniden artış trendine girerken, Türk Hava Yolları filosuna yeni katılacak geniş gövdeli uçaklarla beraber Japonya'da yeniden büyümeyi planlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 verilerine göre Türkiye'ye 83 bin, bu yılın ilk 4 ayında ise yüzde 37 artışla 30 bin Japon turist geldi. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre Japon turist sayısında yüzde 50 artış bekleniyor. Şu an Japonya'da sadece Tokyo'ya uçan THY, Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden seferlere başlayacak.

Tokyo hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu

THY'nin, bu yıl İstanbul-Tokyo-İstanbul uçuşlarında taşıdığı yolcu sayısı 100 bini geçti. THY, 2,5 yılda ise Tokyo pazarında gidiş ve geliş olmak üzere toplam 500 bin yolcuya ulaştı.

  • Yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiren THY'de 61 kabin görevlisi Japonca biliyor.

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