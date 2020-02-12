Kabe'nin kabloları Türk şirketten

Galatasaray’ın Riva arazisinde proje geliştiren Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük fiber kablo üreticilerinden. Lamborghini fabrikası, Google, Amerikan Ordusu ve çok sayıda ülkenin telekom şirketinin alt yapı kablolarını tedarik eden Yılmaz, Kâbe’nin kablo sistemi için de özel üretim yapıyor.

Arzu Kurum - Hakan Yılmaz

FABRİKA BÜYÜDÜKÇE İŞ HACMİ ARTTI

Fiber optik kablo noktasında yurt içinde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Superonline firmalarının altyapı sağlayıcısı da olan firma, 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Hakan Yılmaz, 1995 yılında ETK Kablo’yu satın aldıklarını anlatarak başlıyor söze. Daha sonra Kartal-Samandra bölgesinde bir arsa alarak, fabrikayı oraya taşıdıklarını ifade eden Hakan Yılmaz, “İlk önce kendimize tedarik etmek amacıyla başlamıştık, daha sonra fabrika büyüdükçe iç piyasa ve dışarıya da mal satmaya başladık. Şu anda 35 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Sektörde zayıf akım olarak tarif ettiğimiz kablo alanında ilk 2-3 firma içerisindeyiz. Ton bazlı baktığınız zaman ise aylık yaklaşık 300 ton bakır kullanıyoruz. ETK’nın yaptığı cironun yaklaşık 2 milyon lirası Ar-Ge’ye ayrılıyor. Özellikle fiber tarafında sürekli kablo tipleri değişiyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre kablo üretiyoruz” diye konuşuyor. Yaptıkları üretimin yüzde 70’e yakınını ihracat, yüzde 30’unu ise iç piyasaya sattıklarını dile getiren Yılmaz, proje bazlı çalıştıkları bilgisini paylaşıyor.

REKLAM

TÜRKİYE’NİN ALTYAPISI 5G İÇİN UYGUN

Yılmaz, fiberde Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesinde şu anda bir açık olmadığını kaydediyor. Kullanılan fiber kablonun 5G teknolojisine uygun

olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ülkemiz fiber altyapısının tamamını karşılayabilecek durumda. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde artık 5G’ye geçiş rahatlıkla sağlanır. Şu anda Türkiye’nin fiber ihtiyacını firma olarak tek başına karşılayabilecek kapasitemiz var” ifadelerini kullanıyor.

İÇ PİYASA HAREKETLENDİ

Fiber kabloların dayanıklık süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Bizim kablolarımız üçüncü kişilerden verilecek herhangi bir zarar olmadığı sürece ömür boyu kullanılabilir” yorumunu yapıyor.

Şirket olarak bu yıl sonuna yönelik hedef ve beklentilerini de paylaşan Hakan Yılmaz, “2020 yılında şu an yaptığımız ihracatı yüzde 10 civarında arttırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde ekonomide bir durağanlaşma sürecini girilmişti. İç piyasada şu anda bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımlar da yavaş yavaş açılıyor. İnşaat sektörü de bir taraftan hareketleniyor. 2020’de onlar da açıldığı zaman yüzde 20-25 lira bazında bir büyüme yakalarız diye ümit ediyorum. Şu anda 300 milyon lira olan ciromuzu 360 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

ORTAK KULLANIM MİLLİ SERVET

Geçmişten beri operatörlerin ‘fiberde ortak çalışma yapalım’ açıklamalarının konuşulduğunu aktaran Hakan Yılmaz, “Firmalar el değiştiriyor, yönetim anlayışları değişiyor. Bir türlü asgari müşterekte buluşup, ortak şebeke kullanamıyorlar. Biz üretici olarak tabi ki baktığımız zaman fazla kablo satmak isteriz ama diğer taraftan ortak şebekenin tüm operatörlerin ihtiyacına cevap vermesi, milli servet anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor.

ELMAS TOZUNU NANO BOYUTUN ALTINDA ÜRETTİ

REKLAM

Fiber optik kablo

Dış ticaret açığının kapatılabilmesi için yenilenebilir enerjinin tercih edildiğine dikkat çeken Hakan Yılmaz, “Enerji yatırımları altyapısını tamamladığımızda diğer taraftan iletişim de 5G’ye geçilecek. Şu anda Türkiye olarak altyapımız gayet iyi. Artık katma değerli ürünlere de geçildiği zaman Türkiye bir adım daha öne çıkmış olacak” diyor. Yılmaz, aynı zamanda TUBİTAK desteğiyle kurduğu Ar-Ge birimiyle de dünyada ilk kez elmas tozunu nano boyutun altında üretmeyi başaran bir girişimci olma özelliği taşıyor.

200 MİLYONLUK YENİ YATIRIMLA 100 KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDECEK

ETK Kablo

Samandıra’da üretim yaptıklarını belirten Hakan Yılmaz, şunları kaydetti: “40 dönüm üzerine 20-25 bin metrekare bir alanımız var. Üretimi orada gerçekleştiriyoruz. Fakat orası artık şehrin içinde kaldı. 2 yıl içerisinde Çorlu veya Yalova tarafına gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda her iki bölgede de arazi bakıyoruz.” Taşınmayla birlikte ürün çeşitliliklerini daha da arttıracaklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Arazi, fabrika ve ilave yatırımlarla beraber yaklaşık 200 milyon lira civarında bir yatırım yapacağız. Kablo tarafında şu anda yaklaşık 200 kişi istihdam ediyoruz. Yeni tesisin hayata geçmesiyle 300 kişiyi buluruz.”