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Ekonomi

Kabin memurlarından depremzede kadınlara destek

31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nde, çoğunluğu Türk Hava Yolları ve iştirakleri bünyesinde görev yapan TÜSHAD Derneği, depremzede kadınların istihdamı için kermes düzenledi. Gelirin tamamı ile deprem bölgesindeki kadınlar için dikiş-nakış, oymacılık, aşçılık ve moda tasarımı gibi kalıcı atölyeler kurulacak. İlk etapta 20 dikiş makinesi ile başlangıç yapacaklarını ifade eden Kabin Memuru Çağrı Kaya, “Bugün dikiş nakış kursları, yarın oymacılık sanatı, İngilizce kursu, aşçılık, moda tasarım derken eski günlere dönene kadar tüm branşlarda yeni istihdam alanları açacağız” dedi.

Rabia Şenol
12:21 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depremzede kadınların istihdamı için kermes düzenlendi.

Depremzede kadınların istihdamı için kermes düzenlendi.

Türk Hava Yolları ve iştirakleri bünyesinde görev yapan TÜSHAD Derneği, depremzede kadınların istihdamı için kermes düzenledi.


'Eski günlere kavuşacağız'

31 Mayıs’ın biz kabin memurları için bir anlam daha kazandığını söyleyen TÜSHAD Genel Sekreteri ve THY Kabin Memuru Çağrı Kaya,“ Afet bölgesine uzanan bir hikayeye yeni başlangıç oldu. Kermesimizde satılacak bir kolye afet bölgesinde açılacak dikiş kursunda belki bir iğne olacak. O iğne ile ilmek ilmek yaralarımızı saracak, yıkık binaları dokuyacak, eski günlerimize kavuşacağız. Deprem bölgesinde kadınlara yönelik istihdam projelerine ilave olarak, devletimizin üzerindeki yükü biz dernek ve vakıflar bir nebze azaltabilirsek ne mutlu bize. Bugün dikiş nakış kursları, yarın oymacılık sanatı, İngilizce kursu, aşçılık, moda tasarım derken eski günlere dönene kadar tüm branşlarda yeni istihdam alanları açacağız” ifadesini kullandı.



'Kermes düzenleyip konser vereceğiz'

“Mesleğimizin özel gününde böyle güzel insanlarla güzel projelere imza atmak çok kıymetli” diyen TÜSHAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Kabin Amiri Esra Kılıç, “Depremin ikinci haftası, kabin ekiplerimizden gelen bağışlarla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da çadır kentler kurduk. Kadınların hijyenik ihtiyaçlarını karşılamak için acil iç çamaşırı , hijyen malzemesi ve erzak yardımı ulaştırdık. Kabin ekibi arkadaşlarımızdan oluşan ‘İyilik Dostları Platformu’ var. Buradaki her arkadaşımız yardımsever, güler yüzlü ve merhametli insanlar. Hayata yeniden bağlanmaya çalışan depremzede vatandaşlarımız için biz de taşın altına elimizi koyup eski hayatlarına dönebilmeleri için çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız da sağ olsunlar desteğini esirgemedi. Önümüzdeki süreçte bir kaç kermes ve kabin ekibi arkadaşlarımızın farklı dillerde söyledikleri şarkılarla konser vermek ve gelirini bu projeye bağışlamak istiyoruz. ” şeklinde konuştu. TÜSHAD Kabin Komisyonu Üyesi ve Türk Hava Yolları Kabin Memuru Adem Onuk ise şöyle konuştu: “Deprem bölgelerini görüp yaşananları birinci ağızlardan dinlemiş biri olarak duygu yüklü anlar yaşadım. Oradaki kadınlara yönelik istihdam projelerinin devamlılığı konusunda ileriye dönük ekip olarak çalışmalarımız olacak. Bunların kalıcı olması için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız”



#Türk Hava Yolları
#TÜSHAD Derneği
#depremzede
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