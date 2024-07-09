Kablo sektörünün lideri Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor

Kapalı zarf ile verilen teklifler 28 Ağustos 2024 saat 10:00’da TMSF Genel Merkezi’nde teklif veren yatırımcılar ve yatırımcıların yasal temsilcileri huzurunda açılarak İhaleKomisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tmsf.org.tr adresinden ve “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden veya 0.212.340 24 12 / 0.212.340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.