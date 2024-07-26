Kaçakçılığa geçit yok: Bakanlıktan 6 ayda 135 milyon liralık darbe

Ticaret Bakanlığı

'ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası olan kaçak elektronik sigara, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 51 Milyon 146 bin lirası değerinde gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi. Ambarlı Limanı'nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteynerin detaylı incelemesinde, etrafı siyah streçle sarılmış 11 palet eşya tespit edildi. Streç filmler açıldığında, üzerinde herhangi bir ibare olmayan su şişelerin üzerinde istiflenmiş 118 koli içinde 23 bin 575 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.