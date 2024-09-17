Kadın girişimcilere e-ihracatta yeni kapı

Türkiye, dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip ülke olarak kendini bir kez daha ispatladı. Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bayraktar, bor madenine ilişkin 'Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek.' dedi.