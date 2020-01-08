Kadın girişimciyle kaliteli üretim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 10 yıl önce 75 bin olan kadın girişimci sayısı 133 bine yükseldi. Son 13 yılda katlanan sayı ülke ekonomisi için de büyük katma değer anlamına geliyor. Oyuncak alanındaki boşluğu fırsata çeviren Mucit Panda kurucu Ortakları Gökçe Güner ve Duygu Yalçın ile hem hayata geçirdikleri girişimlerini hem bu yolda karşılaştıkları zorlukları konuştuk.

İHTİYACA CEVAP

Girişimci Gökçe Güner, “Kendi çocuklarımıza oynayarak, öğrenerek, keşfederek, düşünerek büyümeleri için kaliteli oyuncaklar bulmanın bizim için önemli bir ihtiyaç olduğunu, ama bunlara hem bir arada hem kolaylıkla erişmenin mümkün olmadığını gördük” ifadelerini kullanarak başlıyor söze. Kurucu ekip ‘iki aile’ olarak internet girişimi üzerine araştırmalar yaptıklarını kaydeden Güner, “Sonrasında sektör, marka, tedarikçi, altyapı vb. araştırmalarına bu ihtiyacımız üzerinden devam ettik. Şirketimiz Mucit Beyinler, Ekim 2014’te kuruldu; sitemiz Mucit Panda’yı da Ocak 2015’te yayına aldık. Özellikle 0-8 yaş dönemine hitap eden, çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal becerinin gelişimine yönelik oyun ve oyuncakları e-ticaret mağazamızda biraraya getiriyoruz” diyor.

ÇALIŞMA ŞEKLİNDE DEĞİŞİM TALEP ETTİK

Gökçe Güner, sektördeki pek çok marka distribütörünü e-ticaret fikrine alıştırmak ve e-ticareti uygulamanın başlangıçta hiç kolay olmadığını savunarak, “Hatalı stok sayımları, güncel olmayan ürün listeleri, resimleri, zamanında depo çıkışı yapılmayan satılmış ürünler... Bunlar, e-ticaret modelleri için oldukça zedeleyici unsurlar. Israrlı şekilde bu çalışma şeklini değiştirmek gerektiğini distribütörlerimizden talep ediyorduk” şeklinde konuşuyor.

REKLAM

İŞ BÜYÜDÜKÇE İYİLEŞMELER OLDU

“Artan iş hacmimizle birlikte yeni bir satış kanalı olarak sektörü büyüttüğümüzü gördüklerinde, zaman içinde süreçlerde iyileştirmeler oldu” diyen Güner, bugün benzer distribütör veya toptancılarla çalışmak isteyen pek çok işletmenin artık bu tür zorluklarla karşılaşmadığına dikkati çekiyor.

AYDA 3 MİLYON KİŞİYE ERİŞİYORLAR

Duygu Yalçın - Gökçe Güner

100 bin liralık girişim sermayesi ile şirketi kurdukları bilgisini paylaşan Duygu Yalçın, 2016’da KOSGEB Kadın Girişimci Desteği aldıklarını aktarıyor. Yalçın, 8 kişilik bir ekiple hızlı bir şekilde büyüdüklerini aktararak şunları kaydediyor: “Aylık 14 binden fazla eğitici oyun/oyuncağı çocuklara ulaştırıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya ağırlıklı olmak üzere 81 ilden müşteriye ulaşıyoruz. Ayda ortalama 3 milyon kişiye erişiyoruz.”

İSTİHDAM VE CİROYU KATLAYACAĞIZ

Gökçe Güner, 2020 için hedeflerini büyük tutuklarını bildirerek, şunları söylüyor: “Özel ürün iş birlikleri, yeni pazarlama kanallarının kullanılması ve YouTube kanalımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sosyal, bilişsel, fiziksel, duygusal olarak farklı gelişim alanlarını destekleyecek oyunlar serimizi üretime almak da planlarımız arasında. 2020’de ciromuzu 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdam sayımızı da büyümemize orantılı olarak artıracağız.”





150 MARKA 6 BİN OYUN

Duygu Yalçın, 150’den fazla markanın 6 binden fazla oyun ve oyuncağını ailelerin beğenisine sunduklarını belirterek, “Müşterilerimiz aradığında, yazdığında ya da soru sorduklarında hızlı bir şekilde dönüş gerçekleştirip, çözüm sunuyoruz” diye konuşuyor. Yalçın, satacağı ürünün tutarını değil, oyunu oynayacak çocuğun gelişimini gözeterek önerilerde bulunan dürüst ve samimi bir şirket oldukları değerlendirmesinde bulunuyor.

TOPLUMSAL FAYDA ÖNEMLİ

KOBİ’lere öncelikli önerilerinin kalite üzerinden fark yaratmak olduğunu anlatan Gökçe Güner, “Üretim kalitesi, ürün seçim kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi... Bu, şirketi her zaman daha iyiye götürürken, diğer yandan sektöre ve rekabete de yeni soluklar getirecek. Ayrıca yine deneyimlerimize dayanarak, toplumsal bir faydayı amaç edinip yola çıkmak da bu girişimcilik yolculuğunda içsel motivasyonu arttıran önemli unsurlardan biri oluyor” diyor.