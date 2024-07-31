Kalkınma Yolu’na çifte rota

Bölgedeki limanlar üzerinden ise Rusya ve Ukrayna’ya açılacak. Kalkınma Yolu’nun altyapısını oluşturacak projelerin planlama ve masa başı çalışmaları bir bir biterken Avrupa’nın yanı sıra farklı coğrafyalara da açılması için yeni ağlar oluşturuluyor.

MARDİN’DEN KARADENİZ’E

Planlamalar arasında, Kalkınma Yolu’nun Asya ülkelerine ve Doğu Avrupa ülkelerine açılması da var.

Bu kapsamda Irak’tan gelecek Kalkınma Yolu Şırnak Ovaköy üzerinden Türkiye’ye girecek. Türkiye’ye girdikten sonra Şırnak üzerinden Avrupa’ya açılacak Kalkınma Yolu kurulacak yeni otoban ağı ile kesintisiz Edirne’ye kadar devam edecek. İkinci bir güzergâh olacak Karadeniz ağı ise Mardin üzerinden çizilecek. Proje ilerleyen aşamada Diyarbakır, Bingöl, Erzurum üzerinden Karadeniz’deki limanlara açılacak. Karadeniz’den deniz yolu ile Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a ulaşacak. Buralardan da kara yolları ile dağılacak.

KAFKASLAR’A DA YAYILIYOR

Karadeniz ile Doğu’yu birbirine bağlayacak yolların bir kısmında yeni çalışmalar yapılacak. Bu güzergâh ile taşıma süresi kısalacak. Erzurum üzerinden ayrıca Kars ve Iğdır’a bağlanacak Kalkınma Yolu oradan Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelere ulaşacak. Böylece hem bölge içinde hem üçüncü ülkelere yönelik ticari trafik artacak.







