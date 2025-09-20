Kambiyo ‘gelir vergisi’ değil

Yeni Şafak’ın dünkü manşeti, kamuoyunda geniş yankı buldu. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında döviz kazançlarının vergiye tabi olması gerekirken, Maliye Bakanlığı’nın açık hükümlere rağmen bireylerin yüklü miktardaki döviz kazançlarından vergi almamasına dikkat çektiğimiz haber, dün en çok konuşulan konu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmadığını savundu. Döviz alım işleminin tutarı üzerinden alınan binde 2’lik kambiyo vergisini örnek gösteren Bakanlık, döviz ticareti yapan bireysellerin elde ettiği gelirden neden "ticari kazanç" vergisi almadığı sorusuna cevap vermedi. Bakanlık; ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen veya sermaye tahsis ederek yapılan yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançların, "ticari kazanç" olarak vergiye tabi olduğunu kabul etse de bu konuda kapsayıcı ve zorunlu bir uygulamaya gitmediğini bildirdi.





BU KALEMDEN NE KADAR VERGİ TOPLANDI?

Açıklamada, “Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” cümlesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir başıboşluk olduğunu kabul ettiğini ve ancak tespit edebildiği işlemlerden vergi almaya yolunu tercih ettiğini gösterdi.

Yeni Şafak, “bireysellerin yüksek miktarlı döviz alım-satımından elde ettikleri kazancın vergilendirilmesi” konusunu tartışmaya açtı ve öneride bulundu. 17 Temmuz 2025 tarihli Yeni Şafak’ta da bu konuyla ilgili ayrıntılı bir haber yayınladık. Emekli ikramiyesi ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın döviz alım-satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulmasını hiçbir şekilde gündeme getirmediğimiz halde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın emekli ve çalışan vatandaşları tartışmanın içine çekmeye çalışması dikkat çekti. O zaman soruyoruz. Eğer, bireysellerin yüksek miktarda döviz alım- satımından elde ettikleri kazanç gelir vergisine tabi ise 2023 ve 2024 yıllarında Maliye bu kaynaktan ne kadar vergi topladı.





Kambiyo Vergisi nedir?

Kambiyo vergisi, döviz alım-satım işlemleri üzerinden alınıyor. Türkiye’de finansal işlemleri düzenlemek, spekülatif hareketleri kontrol altına almak ve devlet gelirlerini artırmak amacıyla 1990’lı yılların başından bu yana uygulanan kambiyo vergisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında da belirtildiği gibi binde 2 olarak uygulanıyor. Oranın düşük olması, döviz spekülasyonlarını engellemekte yetersiz kalıyor. Kambiyo vergisi oranlarını belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nda.











