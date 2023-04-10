Kamu borcu 40 puan düştü

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku 31 Aralık 2022 itibarıyla 4 trilyon 763 milyar lira oldu. Borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 31,7 olarak hesaplandı. 2002 yılında borç stokunun milli gelire oranı yüzde 71,5 seviyesindeydi. Uygulanan ekonomi politikalarının getirdiği iyileşme sayesinde kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunda 20 yılda 39,8 puan düşüş gerçekleşti.

Türkiye’nin borç stokunun GSYİH’e oranı, 2021 yılı ile kıyaslandığında da 10,1 puan azaldı. Söz konusu oran, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde AB ülkelerinde ortalama yüzde 85,1 olarak kayıtlara geçti. Veriler, Avrupa’nın borç yükünün Türkiye’ninkinin 2.7 katı olduğunu gösterdi. Küresel ekonomik çalkantılara neden olan Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye, en az borçlu ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirdi.

MAASTRICHT KRİTERLERİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Avrupa Birliği’nin üye ülkeler için geliştirdiği ve 1993'te imzalanan Maastricht Kriterleri'ne göre; kamu borçlarının GSYİH'e oranının yüzde 60'ı geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması isteniyor. Aksi takdirde söz konusu üye ülkeye yönelik ‘aşırı açık prosedürü’ adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ekonomik yaptırımlar devreye alınıyor. Ancak, devlet borçlarının milli gelire oranı bakımından birçok Avrupa Birliği üyesi ülke sınıfta kalmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK ORAN YUNANİSTAN’DA

Kamu borcunun GSYİH'e oranının en fazla olduğu ülkeler arasında yüzde 178,2 ile Yunanistan başı çekiyor. Yunanistan'ı, yüzde 147,3 ile İtalya, yüzde 120,1 ile Portekiz, yüzde 115,6 ile İspanya, yüzde 113,4 ile Fransa ve yüzde 106,3 ile Belçika izliyor. Kamu borcunun GSYİH'e oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 15,8 ile Estonya, yüzde 23,1 ile Bulgaristan ve yüzde 24,6 ile Lüksemburg olarak sıralanıyor. AB üyesi ülkeler, daha önce salgın nedeniyle Maastricht Kuralları’nı askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Bütçe açığının GSYiH’e oranı %1’in altında

Avrupa Birliği’nde 2022 yılının 3. çeyreği itibarıyla toplam kamu borcu 13 trilyon 180 milyar avro seviyesini buldu. AB’de bütçe açığının GSYİH’e oranı yüzde 3,2’ye çıktı. Türkiye’de ise bu oran yüzde 1’in altında kaldı.

Ülke Kamu borcu/GSYİH (%)

* Yunanistan 178,2

* İtalya 147,3

* Portekiz 120,1

* İspanya 115,6

* Fransa 113,4

* Belçika 106,3

* AB ortalaması 85,1

* Türkiye 31,7







