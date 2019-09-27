Ekonomi Kamu-özel ortak yönetim modeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu-özel ortak yönetim modeli

Türkiye'nin başarılı örneklerini verdiği kamu-özel ortaklık modeli yaygınlaşıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle bir pilot çalışma başlatacaklarını belirterek, projeyi mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracaklarına işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk (Soldan üç) Rıfat Hisarcıklıoğlu (Soldan dört)
Ziya Selçuk (Soldan üç) Rıfat Hisarcıklıoğlu (Soldan dört)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar aracılığıyla mesleki eğitimin dinamik ve sanayi, ticaret, tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağladıklarını belirterek, "Pilot projeyle geliştireceğimiz kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız" dedi. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, dün "Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, sektörlerin ihtiyacına uygun olarak hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile oda ve borsaların mesleki eğitim alanında iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

GEÇLER ARAYAN DEĞİL ARANAN ELEMAN OLACAK

Hisarcıklıoğlu, "81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alındı. Böylece, özel sektörün, mesleki eğitimde rolü artacak, söz sahibi olacak. Buradan mezun olacak meslek liseliler, iş hayatına hazır bir şekilde yetişecek. Buradan mezun gençlerimiz, ara eleman olmayacak, aranan eleman olacak" diye konuştu.

ALTYAPI OLUŞTURULUYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Türkiye'deki 53 sektörün tamamıyla tek tek görüşüp, çalıştaylar yaptıklarını ve bunun sonucunda da eğitimin ekonomi ve demokrasiyle ilişkisini nasıl daha güçlü bir zemine oturtabileceklerini tartışma fırsatını elde ettiklerini belirtti. Selçuk, Almanya'da mesleki eğitimde özel sektörün oranı yüzde 84 civarında iken Türkiye'de bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu belirterek, yasal, donanımsal, öğretmen ihtiyacı ve eğitimine ilişkin alt yapı kurulmadan özel sektörün buraya yönelim göstermesinin beklenemeyeceğini kaydetti. Alanda yeni düzenlemelerin hayata geçtiğini aktaran Selçuk, "Bütün bu çabalarımız aslında eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili" dedi.

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NİTELİKLİ ELEMAN SORUNUNU ÇÖZER

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Eğitimde atılması gereken adımların, bakanlık tarafından kararlılıkla atılacağına inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Eğitim kurumlarını birer girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz. Zira daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak ilk platformlar da, üniversite öncesinde ilk, orta ve mesleki eğitim kurumlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.Gerekli uygulamaların hayata geçirilmesiyle ülkede nitelikli eleman sorununun kalmayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu uygulamaları hayata geçirmenin sanıldığı kadar zor olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Mezunlarımız arasındaki girişimciler çoğalacak. Eğitim kurumlarımızdan, yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkacak. Tüm bunlar sayesinde hedeflerine ulaşmış bir Türkiye göreceğiz" diye konuştu.

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