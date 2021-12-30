Kamuya yeni personel alımı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 avukat ile merkez teşkilatında görev yapacak 33 maliye ve muhasebe büro personeli, 5 adalet büro personeli ile 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve 13 destek personeli alacak.

Adaylar başvurularını 10-21 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

250 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarına da sözlü sınav ile 250 atama yapılacak.

Başvurular 31 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla alınacak.

REKLAM

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli mühendis kadroları ile uluslararası ilişkiler, iktisat/işletme ve hukuk bölümü mezunları arasından savunma sanayii uzman yardımcısı kadrosuna 10 personel alacak.

Başvurular 8-22 Mart tarihleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığının "www.ssb.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı 35 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, taşra teşkilatında boş bulunan il göç uzman yardımcısı kadrolarına 35 personel alımı yapacak.

Giriş sınavına 31 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.

DSİ çeşitli branşlarda 70 mühendis alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, uygulamalı sınav sonucuna göre, inşaat mühendisi (11), elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi (3), makina mühendisi (13), meteoroloji mühendisi (7), harita mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi veya geomatik mühendisi (21), jeofizik mühendisi (4), ziraat mühendisi (4), jeoloji mühendisi veya hidrojeoloji mühendisi (4), bilgisayar mühendisi veya bilgisayar ve yazılım mühendisi (1), maden mühendisi (1) ve orman mühendisi (1) olmak üzere toplam 70 mühendis istihdam edecek.

REKLAM

Başvurular 17-28 Ocak tarihleri arasında elektronik ortamda "http://personelalimi.dsi.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların isimleri, sınav yeri, tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat'ta "www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine 58 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi'ndeki birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 33 koruma ve güvenlik görevlisi ile 25 temizlik personeli alınacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların "http://www.sbu.edu.tr" adresinde yer alan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını istenilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

REKLAM

İstanbul'u tercih etmek isteyen adayların Hamidiye Külliyesi'ne, Ankara'yı tercih etmek isteyen adayların ise Gülhane Külliyesi'ne şahsen başvurmaları gerekecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası ile başvuru yapabilecek. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacak.

Danıştay 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak

Danıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 5 hizmetli kadrosuna atama yapacak.

Başvurular 10-20 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAF 17 Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. Kamu Personel Alım İlanları web sitesi, Resmi Gazete ve İşkur üzerinden neredeyse her gün yeni kamu alım ilanları yayımlanıyor. 20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı ataması önceki gün tamamlandı. Yarın devlet korumasında yetişmiş 985 genç, noter huzurunda kamuya atanacak. Kamuda yeni iş fırsatları açılmaya devam ediyor.<br><br>Peki kamu personel alımları hangi kurum personel alımı yapıyor? <br><br>İşte kamu personeli alım ilanları, tarihleri ve detayları...<br> KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI<br><br>Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna 15 personel alımı gerçekleştirecek. <br><br>Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya geomatik mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'nin ilgili puan türünden en az 70 alması gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda 17-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının kariyer kapısı kamu işe alım sayfasından veya \"https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr\" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. POLİS AKADEMİSİ<br><br>Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Alım için ön başvurular 7 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile girerek başvurabilecek.<br><br> GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI<br><br>Gençlik ve Spor Bakanlığı; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere bin 575 personel alacak. Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak.<br><br> Bakan Kasapoğlu, “Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak\" dedi.<br><br>GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek. ADALET BAKANLIĞI<br><br>Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. <br> Adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekecek. Öğrenimini yabancı ülkede yapanlar için ise denklik belgesi istenecek.<br><br> Sınava başvurular, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. <br><br>Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak. <br><br>Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.<br><br> HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br><br>Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında 436 personel alacak.<br><br> JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI<br><br>Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 550 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 9 Ocak'a kadar internet üzerinden alınacak.<br><br> Kamuya Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun ataması gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.<br><br> 15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.<br><br>Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık çalışanı ve 10 bin sürekli işçi alımı için Mart'ta ilana çıkacak.<br><br> Memur adayları dikkat: Kamuya 50 bin yeni personel alınacak Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. Memur adaylarını yakından ilgilendiren birçok ilan yayınlanmaya başlandı. Kamuya 50 bin yeni personel alınacak. 20 bin sağlık personeli için atama süreci tamamlanırken, sırada polis, öğretmen, icra müdürü, psikolog vb. meslekler var. Son olarak Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanlar yayımladı. Peki, kamu personeli ilanları başvuruları nereden yapılır? İşte ilanlar ve detayları...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



