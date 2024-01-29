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Ekonomi

Kamuda Togg kredisi piyasanın 1 puan altında

Sıfır taşıt araçlarına aylık yüzde 4 civarında maliyetle kredi sağlayan kamu bankaları, Togg müşterileri için bu oranın yaklaşık 1 puan altında finansman sağlıyor.

04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:57 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Gazetemizin dünkü nüshasında yer alan bir haberde ifade edilen yüzde 1,59 finansman oranı, Ziraat Bankası ve diğer kamu banları tarafından geçen yılın ortasında duyurulmuştu. Ancak daha sonra
Merkez Bankası’nın politika faizlerini artırması üzerine, kamu bankaları da birkaç adımda Togg kredisinin faiz oranını yukarı yönlü revize etti.
Togg müşterilerine yüzde 2,99 ile başlayan oranlarla sağlanan kredinin maliyeti, piyasadaki faiz oranlarının 1 puan altında.

#Togg
#Kredi
#Ziraat Bankası
3 gün önce
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