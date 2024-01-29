Kamuda Togg kredisi piyasanın 1 puan altında

Gazetemizin dünkü nüshasında yer alan bir haberde ifade edilen yüzde 1,59 finansman oranı, Ziraat Bankası ve diğer kamu banları tarafından geçen yılın ortasında duyurulmuştu. Ancak daha sonra

Merkez Bankası’nın politika faizlerini artırması üzerine, kamu bankaları da birkaç adımda Togg kredisinin faiz oranını yukarı yönlü revize etti.