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Ekonomi

Kamuda yıllık tasarruf hedefi 5.7 milyar lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi” doğrultusunda 7 yılda 40 milyar liralık enerji verimliliği yatırımı yapılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:15 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi” doğrultusunda 7 yılda 40 milyar liralık enerji verimliliği yatırımı yapılacak. Bunun karşılığında da her yıl 5,7 milyar liralık tasarruf elde edilecek. Bakanlık alınacak tedbirleri de belirledi. Buna göre, kamu binalarının çatı ve otoparklarına güneş panelleri kurulacak. Yeni araç alımlarında elektrikli araçlar önceliklendirilecek. Binaların iç ortam sıcaklığı ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olacak.



#tasarruf
#Ekonomi
#Kamu
38 dakika önce
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