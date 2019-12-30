Ekonomi Kamuya borcu olanlara müjde Gecikme zammına indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuya borcu olanlara müjde: Gecikme zammına indirim

Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi.Öte yandan varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüzde 1.6'ya indirildi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere Yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya indirilmiş oldu. Söz konusu Karar’da şu ifadeler yer aldı:

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir"

4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı
EKONOMİ
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı
Kamuya borcu olanlara müjde

Kamuya borcu
olanlara müjde

​Varlık barışında da süre uzatıldı.
Uyuşturucuya büyük darbe

Uyuşturucuya büyük darbe

43 milyon kök kenevir 15 milyar lira.
ABD, SİHA ile vurdu

ABD, SİHA ile vurdu

Irak ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.
Trabzon ayakta

Trabzon ayakta

Ayrılık iddiaları sonrasında taraftarlar tesislere gitti
İki kritik telefon

İki kritik telefon

Önce Merkel sonra Nazarbayev ile görüştü.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

3 puan Jailson'dan

3 puan Jailson'dan

​Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 2-1 yendi.

Türkiye'ye <br>örnek vefa

Türkiye'ye
örnek vefa

​Silah arkadaşları 23 yıldır şehidini unutmadı.

Tam 750 kilogram taşıyacak

Tam 750 kilogram taşıyacak

Savunmada göklere yeni bir imza atacak.
Hırsızın kabusu oldu

Hırsızın kabusu oldu

Kadın çalışan, soyguncuyu yerden yere vurdu.
5 bin adet alacağız

5 bin adet alacağız

​'Türkiye'nin Otomobili'ne talip oldular.
İstanbul için 'turuncu' uyarı

İstanbul için 'turuncu' uyarı

Bu gece saatlerinde 100 kilometre hıza çıkacak.
Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama.
Yıllarca adak adandı

Yıllarca adak adandı

​Batman'da bulunan yüz yıllık türbenin içi boş çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.