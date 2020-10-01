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Ekonomi Bakan Dönmezden müjdeli paylaşım Yolun açık olsun Kanuni
SAVUNMA SANAYİ

Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa'ya gelecek

Bakan Dönmez'den müjdeli paylaşım: Yolun açık olsun Kanuni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden Kanuni sondaj gemisi ile ilgili paylkaşımda bulundu. Dönmez'in paylaşımında, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak" ifadeleri yer aldı. Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.

Haber Merkezi AA
Kanuni sondaj gemisi
Kanuni sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de
EKONOMİ
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye’de

"Yolun açık olsun Kanuni"

  • Paylaşımında denizlerde Kanuni döneminin başladığını belirten Dönmez, "Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni." ifadelerini kullandı.

Üçüncü sondaj gemisi geliyor: Kanuni Akdeniz'e açılacak
EKONOMİ
Üçüncü sondaj gemisi geliyor: Kanuni Akdeniz'e açılacak
  • Bu yıl başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 2012'de inşa edildi. Gemi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı
GÜNDEM
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı

İlk görevi Karadeniz'de

  • Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.
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