Bakan Dönmez'den müjdeli paylaşım: Yolun açık olsun Kanuni

Atmaca füzesi Yunan ordusunu çaresiz bırakacak: Görünmezlik zırhı ile donatıldı

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Atmaca Türk savunma sanayisinin en kritik silahlarından biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli seyir füzesi olan ATMACA, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı. Peki bu gelişme neden önemliydi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atmaca'nın yeni özelliğinin detaylarını anlattı:

