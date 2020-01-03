Kapalı sulama ile büyük tasarruf

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla havza yönetim planları hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığının, Batı Akdeniz, Yeşilırmak, Akarçay, Kuzey Ege, Burdur ve Küçük Menderes havzalarında çalışmaları devam ederken, tüm havzalarda planların 2023 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

SU KAYIPLARI AZALTILIYOR

Havza planlarının yanı sıra su kaynaklarının korunmasında evsel ve endüstriyel atık su yönetimi ile yeni atık su arıtma tesislerinin inşası , katı atık döküm sahalarının rehabilitasyonu ve katı atık düzenli depolama tesislerinin inşası pestisit ve gübre yönetimi gibi çalışmalarla kayıpların azaltılması hedefleniyor. Bakanlık, suyun etkin ve verimli yönetimi için önemli bir adım olan su kanun taslağını da tamamladı.

AÇIK KANALDAN BORULU SULAMAYA

Su kaynaklarının optimum değerlendirilmesi çerçevesinde tarımda su kullanımını etkinleştirerek sulama randımanının artırılması amacıyla, mevcut sulamalarda modern sulama sistemine dönüşüm projeleri de hazırlanıyor. Yeni projelerde açık kanal uygulamaları terk edilerek kapalı sistem sulama ya geçiliyor. Bakanlık, son yıllarda yapılan çalışmalarıyla açık kanal sisteminden, kapalı borulu sistemine geçilerek sulamada kullanılan su miktarını yüzde 30-40 oranında tasarruf sağladı. Bu tasarruf sulama suyunu yüksek kotlara terfi ettirmek amacıyla kullanılan terfi istasyonlarının enerji maliyetlerini de düşürdü. Sulama alanı içerisinde sulanacak alan miktarı ve ekilecek ürünlerin doğru olarak saptanması da su tasarrufunda önemli rol oynuyor.