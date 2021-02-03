Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,7 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 799 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 799 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 423,20 423,40 421,50 421,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.789,00 2.810,00 2.778,00 2.799,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 386,00 390,00 385,00 389,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.725,00 2.745,00 2.715,00 2.735,00
  • Yarım Ziynet 1.363,00 1.373,00 1.358,00 1.368,00
  • Çeyrek Ziynet 681,00 686,00 679,00 684,00

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
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Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
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Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
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3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
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Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
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Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
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Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
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Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.
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