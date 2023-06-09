|
Ekonomi

Kapalıçarşı’da döviz alan da var satan da

İstanbul Kapalıçarşı ziyaretçilerinin döviz alış verişi son günlerde arttı. Kurlardaki mevcut seviyeyi satış için fırsat olarak değerlendirenler yoğunlukta. Uzmanlar, birikimini dövizde değerlendirmek isteyenlere temkinli davranmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Mesude Demirhan
04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Mustafa İLHAN

Fotoğraf: Mustafa İLHAN

İstanbul’da ekonominin kalbi olarak nitelendirilen yerlerden biri olan tarihi Kapalıçarşı oldukça hareketli günler geçiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kapalıçarşı’ya alışveriş yapmak için gelenlerin yanı sıra yatırımcılar da akın ediyor. Kurdaki denge bulma çabasını fırsat bilen vatandaşlar, döviz almak ve satmak için tarihi çarşıyı tercih ediyor. Birikimini dövizde değerlendirmek isteyenlere temkinli olmaları tavsiyesinde bulunan uzmanlar, kurlardaki mevcut seviyenin satış için fırsat olduğunu söylüyor.

İlhami Yazıcı.

GÜVEN TAZELENDİ

Kapalıçarşı Denetleme Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte, piyasada güven tazelendiğini belirterek, “Bir an önce Merkez Bankası’nın aktif hale geçmesi, Hazine ve Maliye Bakanı’mızın da hızlıca işine başlamasını bekliyoruz. Piyasalar olarak 5 yıl önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

“KRİZ VAR” ALGISINA DİKKAT

Yazıcı, dövize talep olup, olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Herkes alıyor. Satan da var. Dolar şu an 23 lira civarında. Faiz artırımıyla yeniden 21 liraya hareket etmiş olur. Bazı çevreler kriz algısı oluşturmaya çalışıyor ama böyle bir şey yok.”

Görev değişikliğini fırsat bildiler

Kurlar yükselecek düşüncesiyle dövize talep olduğunu ifade eden Yazıcı, “Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda aktif olarak görev değişikliği yapıldığından dolayı bunu fırsat bilip hareket ediyorlar. Halbuki piyasalardaki bu hareketliliği gerektirecek böyle bir durum yok. Şu anda AK Parti Hükümeti kazandı. Güven piyasası da tazelendi” diye konuştu.




#Kapalıçarşı
#Döviz
#Altın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKYS sonuçları açıklandı mı?