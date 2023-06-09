Kapalıçarşı’da döviz alan da var satan da

İstanbul’da ekonominin kalbi olarak nitelendirilen yerlerden biri olan tarihi Kapalıçarşı oldukça hareketli günler geçiriyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kapalıçarşı’ya alışveriş yapmak için gelenlerin yanı sıra yatırımcılar da akın ediyor. Kurdaki denge bulma çabasını fırsat bilen vatandaşlar, döviz almak ve satmak için tarihi çarşıyı tercih ediyor. Birikimini dövizde değerlendirmek isteyenlere temkinli olmaları tavsiyesinde bulunan uzmanlar, kurlardaki mevcut seviyenin satış için fırsat olduğunu söylüyor.

İlhami Yazıcı.

GÜVEN TAZELENDİ

Kapalıçarşı Denetleme Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte, piyasada güven tazelendiğini belirterek, “Bir an önce Merkez Bankası’nın aktif hale geçmesi, Hazine ve Maliye Bakanı’mızın da hızlıca işine başlamasını bekliyoruz. Piyasalar olarak 5 yıl önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

“KRİZ VAR” ALGISINA DİKKAT

Yazıcı, dövize talep olup, olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Herkes alıyor. Satan da var. Dolar şu an 23 lira civarında. Faiz artırımıyla yeniden 21 liraya hareket etmiş olur. Bazı çevreler kriz algısı oluşturmaya çalışıyor ama böyle bir şey yok.”

Görev değişikliğini fırsat bildiler

Kurlar yükselecek düşüncesiyle dövize talep olduğunu ifade eden Yazıcı, “Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda aktif olarak görev değişikliği yapıldığından dolayı bunu fırsat bilip hareket ediyorlar. Halbuki piyasalardaki bu hareketliliği gerektirecek böyle bir durum yok. Şu anda AK Parti Hükümeti kazandı. Güven piyasası da tazelendi” diye konuştu.











