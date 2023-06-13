Kapalıçarşı'da hedef 50 milyon ziyaretçi

Yerli ve yabancı turistin uğrak yeri Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından biri olan tarihi İstanbul Kapalıçarşı en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Turizm ve düğün sezonun etkisiyle oldukça hareketli günler geçiren Kapalıçarşı’da kuyumdan hediyelik eşyaya, çiniden deri ve tekstile kadar 60'tan fazla iş kolu bulunuyor.

PERAKENDE ÖNE ÇIKTI

Kapalıçarşı'nın durumunu esnafın sorun ve taleplerini Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'a sorduk. Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'da şu an çok yoğunluk var. Sezonun açılmasıyla birlikte eylül, ekim ayına kadar turistler geliyor. Mayıs sonu itibarıyla 18 milyon turist geldi. Yerli ve yabancı aylık ortalama 3 milyon 700 bin kişi geliyor. Yıl sonu ise 40 milyon turisti geçer. 40 milyonun 10 milyonu yabancı turist. Pandemi öncesi 43 milyondu. Hedefimiz; yıllık 50 milyon turistin gelmesi" diye konuştu.

GELENEKSEL MESLEKLER YOK OLUYOR

Fatih Kurtulmuş, turistlerin en çok Türkiye'ye ait çini, seramik, halı, gümüş ve altın gibi eşyaları aldıklarını anlattı.

Eski mesleklere değinen Kurtulmuş, şu bilgileri verdi: "Örücülerden sadece bir kişi kaldı. Bakırcılar eskiden çok daha fazlaydı. Yorgancılar vardı. Bunların da sayısı çok azaldı. Üretim yerleri tamamen dışarı gitti. Mesela kuyumcularla ilgili üretim yerleri tamamen Kuyumcukent’e gitti. Üretim için geniş yerler olması lazım. Kapalıçarşı'daki yerler perakendeye uygun. Bu sebeple Kapalıçarşı’da ufak tefek tamiratlar haricinde üretim kalmadı. Tüketim perakende yeri oldu. Tamirat ve üretim Kapalıçarşı dışında kaldı."

Fatih Kurtulmuş

Kruvaziyerle gelen daha çok harcıyor

Fatih Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Ancak ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, İran, Bulgaristan, Yunanistan ve Irak'tan turistler geliyor. Genel olarak Latin Amerika’dan Venezuela, Japonya’ya kadar her yerden turist çekiyoruz. Coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihi sebepleri de var. Ülkemiz çok cazibe merkezi durumuna geldi. Çok iyi alışveriş yapan turistler, kruvaziyerle eylül ve ekim ayında gelirler. Kongre, sağlık turizmleri sebebiyle ülkemize geliyorlar ve Kapalıçarşı’yı ziyaret etmeden gitmiyorlar."







