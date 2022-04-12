Kapıya teslim iftarlık yaygınlaşıyor

İftar ve sahur saatlerinde yemek yapmaya zamanı olmayanların imdadına kapıya teslim menüler koşuyor. İftara geç kalan, o saate çalışmak zorunda olan, dışarıdan söylemek isteyenler bu hizmetten yararlanıyor. Öte yandan, yardıma ihtiyacı olanları düşünen veya uzaktaki yakınına bir öğün yemek gönderen de burada. Uzun zamandır bilinen eve yemek siparişinin Ramazan'a uyarlanıp, firmalara ek gelir getiren şekli diyebiliriz.

ÖĞÜN BAŞINA 50 İLA 300 LİRA ARASINDA

Menüler genelde çorba, pilav, et yemeği, tatlı ve iftariyeliklerden oluşsa da kendi seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Fiyatı içeriğine göre 50 ila 300 lira arasında değişiyor. Bazı yemek firmaları, 2 Porsiyon Sahur Yemeği + 2 Porsiyon İftar Yemeği + 2 İftariyelik olarak seçenekler hazırlamış. Bunun fiyatı ise 99 lira olarak belirlenmiş durumda.

YEMEK FİRMALARINA EK KAZANÇ KAPISI

İnternet üzerinden iftar veya sahur için öğününüzü seçip sonrasında teslimat adresi ve saatini belirliyorsunuz. Firmaların yoğunluktan dolayı yemekleri sıcak getirme garantisi vermediğini de hatırlatalım. İnternet üzerinden ulaştığımız şirketler, fiyatların kişi sayısına ve içeriğe göre değiştiğini söylüyor. Yemek siparişleri içinde şeker hastalarına, glütensiz beslenenlere ve rejim yapanlara yönelik kişiye özel çeşitleri de bulabilirsiniz.

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ŞİRKETLER ÇALIŞANLARI İÇİN SİPARİŞ VERİYOR

Birçoğunun aktardığına göre, özellikle kabalalık olmayan işyerleri, büyük yemek firmalarıyla anlaşmak yerine kapıya teslim yöntemini deniyor. Taksici, güvenlik görevlisi, sağlık personeli gibi yoğun mesaili mesleklerden de talep geliyor. Öte yandan, bazı şirketler askıda iftariyelik uygulamasını hayata geçirmiş. 35 liradan başlayan fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine kapıya teslim iftar veya sahur menüsü gönderebilirsiniz.

İhtiyaç sahiplerine mobil iftar aracı

Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanında hayırseverlerin de katkısıyla yere yönetimler ve sivil toplum kurumları iftariyelik dağıtıyor. Örneğin Esenler Belediyesi, 4 çeşit sıcak yemeği, iftardan hemen önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Koronavirüs nedeniyle 2 yıl yapılamayan toplu iftarlar yeniden bizi bir araya getiriyor. Anlayacağın okuyucu şu teknoloji her durumdan kendine vazife çıkarmayı biliyor. Biz yine de kişisel menüler yerine cümbür cemaat paylaşımlardan yanayız.