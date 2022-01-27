Kar yağışı tezgahı vurdu

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, sebze ve meyve fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi. Tarlada ve seralarda yetişen bazı ürünlerin soğuk kış şartlarından etkilendiğine işaret eden halciler ve pazarcı esnafı, bu durum arzı azalan ürünlerde yaklaşık yüzde 50 fiyat artışını beraberinde getirdiğini vurguladı.

Yüksel Tavşan

SOĞUKTA ÜRÜN AZALIYOR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğuk ve karlı havanın sebze ve meyve üretimi ve fiyatlarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi. Tavşan, “Çünkü seralardaki ürünlerin soğuktan üretimi azalıyor. Ürün çıkmıyor, ürün çıkmayınca da fiyatlar yükseliyor” dedi. Tarlada yetişen pırasa, ıspanak, karnabahar gibi kış sebzelerinin de yoğun kar ve don olduğunda üreticinin tarlaya girmekte zorlandığına işaret eden Tavşan, bunun da ürünlerin soğuk havadan etkilenmesini beraberinde getirdiğini ifade etti.

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MUZ KÖKLERİ DONDU

Üreticilerle de görüştüklerine işaret eden Tavşan, “Aldığımız haberlerde ‘köklerde don yaptı’ diyor. Özellikle muzda. Böyle devam ederse sorun olabilir. Çünkü yeni ürünlerin yetişmesi zaman alır” ifadelerini kullandı. Kış şartlarından dolayı fiyatların da şimdiden etkilenmeye başladığına işaret eden Tavşan, “Son bir haftada yüzde 50’ye kadar artışlar oldu. Elma 4-5 liradan 7-8 liraya çıktı. Limon, portakal sorun değil ancak mandalina bitti sayılır. Ürünlerin taşınmasında sorun yok ancak sera ürünleri yükseliyor. Biber, patlıcan, domates, kabak, sivri biber de örtü altı ürünler arasında. Hava açınca talep artıyor, ancak üretim yetişmezse bu durum fiyat artışlarını beraberinde getirebilir” diye konuştu.

KIVIRCIK 10 ISPANAK 12 LİRA