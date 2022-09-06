Karabağ’ın inşası için Türk iş birliği

Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini hiç kesmeyen Türkiye, bu kez de Karabağ’ın yenilenmesi için Azerbaycan’ın yanında olacak.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 16 Eylül’de Karabağ’ın önemli şehirlerinden Şuşa’da ‘Karabağ İş Forumu’ düzenlenecek. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdad Amreyev ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile çeşitli devlet kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

7 ALANDA YATIRIM İMKANI

Öte yandan, İş Forumu’nda kurumlar arası görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler 7 sektör üzerinden yürütülecek. Heyetler; inşaat (yeşil altyapı), tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, hafif sanayi (tekstil, makine aksamı, yedek parçalar), turizm, madencilik ve bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda istişarelerde bulunacak. Anlaşılan alanlarda yeni iş birlikleri ve yatırımlara gidilecek.

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ENERJİDE FIRSAT VAR

Söz konusu alanlarla ilgili Türk firmaları öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle yenilenebilir enerjide çeşitli görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Geçen yıl Bakü’yü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ‘yeşil enerji’ hedefleri bulunuyor. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler” demişti.