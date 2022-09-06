Ekonomi Karabağın inşası için Türk iş birliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karabağ’ın inşası için Türk iş birliği

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 16 Eylül’de Karabağ'ın önemli şehirlerinden Şuşa'da ‘Karabağ İş Forumu’ düzenlenecek. Forum’da Karabağ bölgesinin restorasyonu ve yeşil dönüşümü ele alınacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Karabağ’ın inşası için Türk iş birliği
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Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini hiç kesmeyen Türkiye, bu kez de Karabağ’ın yenilenmesi için Azerbaycan’ın yanında olacak.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 16 Eylül’de Karabağ’ın önemli şehirlerinden Şuşa’da ‘Karabağ İş Forumu’ düzenlenecek. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdad Amreyev ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile çeşitli devlet kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

7 ALANDA YATIRIM İMKANI

Öte yandan, İş Forumu’nda kurumlar arası görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler 7 sektör üzerinden yürütülecek. Heyetler; inşaat (yeşil altyapı), tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, hafif sanayi (tekstil, makine aksamı, yedek parçalar), turizm, madencilik ve bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda istişarelerde bulunacak. Anlaşılan alanlarda yeni iş birlikleri ve yatırımlara gidilecek.

ENERJİDE FIRSAT VAR

Söz konusu alanlarla ilgili Türk firmaları öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle yenilenebilir enerjide çeşitli görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Geçen yıl Bakü’yü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ‘yeşil enerji’ hedefleri bulunuyor. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler” demişti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen adım atılıyor: İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek
FOTOĞRAF 15
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak.
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Karabağ’ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan’ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için doğal gaz hattı bu yıl döşenmeye başlanacak.
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Nahçıvan’a doğal gazı İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek.
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Doğal gaz boru hattı için bu yıl 100 milyon TL yatırım yapılacak.
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da işgalci 30 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran tarihi zaferi bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.
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Geçtiğimiz yılsonunda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez arasında imzalanan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı bu yıl uygulamaya geçecek.
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Çalışma kapsamında Iğdır’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak.
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Her iki ülkede bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili.
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2022 Yıllık Yatırım Programı’nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi.
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Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl gerçekleştirecek.
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BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan, Türkiye üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak.
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Projeyle 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan’ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedilecek.
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Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.
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Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak.
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Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen adım atılıyor: İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek
Ermenistan ile girdiği 44 günlük savaş sonrası işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri alan Azerbaycan 27 yıl sonra elde ettiği tarihi zafer ile yeni ticaret yollarının da kapısını araladı. Geçtiğimiz yıl sonunda Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan enerji tedarikine ilişkin mutabakat zaptı bu yıl uygulamaya geçecek. 185 milyon liralık proje ile Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.

Bakü’ye iş adamı çıkarması
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