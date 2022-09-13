Ekonomi Karadeniz gazına üst düzey güvenlik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazına üst düzey güvenlik

2023’ün ilk aylarında evlerle buluşması beklenen Karadeniz doğal gazının çıkarılacağı bölgede ciddi güvenlik önlemleri alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bölgedeki tüm unsurları için risk-tehdit çalışmaları yapılmış ve acil durum senaryoları çalışıldı. Periyodik olarak tatbikatları yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Karadeniz gazına üst düzey güvenlik
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Karadeniz gazının 2023’ün ilk yarısında evlere ulaştırılması için çalışmalar tam gaz sürüyor. Gazın çıkarılacağı bölgede ise ciddi güvenlik önlemleri alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de konuya ilişkin bir soru önergesini cevapladı. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bölgede operasyon gerçekleştiren tüm unsurları için risk-tehdit çalışmaları yaptığını söyledi.

ACİL DURUMLAR İÇİN MERKEZ

Acil durum senaryolarının çalışıldığını, periyodik olarak tatbikatların devam ettiğini kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Bu kapsamda güvenlik güçleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak hareket ediliyor. Ayrıca, deniz alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında çalışmalarını sürdüren tüm gemiler için Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'nde kurulan ortak Acil Durum Koordinasyon Merkezi, muhtemel tehlike durumlarına karşı gerekli tedbirleri almış olarak beklemekte.”

GECİKME BEKLENMİYOR

Ayrıca, Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ilerliyor. Projede herhangi bir gecikme beklenmiyor.

Ertuğrul Gazi denizde depolama yapıyor

  • Bir yandan Karadeniz gazıyla ilgili çalışmalar devam ederken, diğer yandan depolama ve LNG ile doğal gaz tedarikiyle ilgili adımlar da atılıyor. Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisi geçtiğimiz haftalarda tamamen doldurulurken, Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinin de önümüzdeki günlerde tamamen dolması bekleniyor. Tesislerdeki çalışmalar devam ederken Türkiye, yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi ile denizde de depolama yapabiliyor. Ayrıca, gemilerle gelen doğal gazın ulusal şebekeye gönderilmesi için başlanan Saros FSRU Projesi'nin de bu yılın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
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